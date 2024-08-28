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Он болен, он теряет самообладание.

Доктор Боб недомогает и пропускает начальную задачу в джунглях в реальном шоу, чем отмечается его первое отсутствие. Но он не единственный contestant, требующий замены на 14-й день.

 and  Mark Rodriguez
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- Он болен, он теряет самообладание.

Впервые за всю историю шоу "Я — знаменитость! Отправьте меня обратно!" не было доктора Боба! На 14-й день текущего сезона, который транслируется на RTL+ и RTL, произошло беспрецедентное событие после 20-летней серии. Роберт "Боб" МакКаррон (74), британско-австралийский уроженец, не смог присутствовать на шоу из-за болезни. Доктор Боб был неотъемлемой частью шоу с его дебютного сезона в 2004 году.

"Он действительно болен", — объявила ведущая Соня Цетлоу (56) с удивлением участников дня Елены Мирас (32) и Георгины Фleur (34) во время съемок в мае.

Яну Кёппену поручено заменить доктора Боба

По сообщению канала, специальный эффект artist и специалист по неотложной медицинской помощи Ян Кёппен (41) заменил его. Сам Кёппен пропустил начало необычного сериала, снятого в Южной Африке, из-за плохого здоровья — Цетлоу вела шоу в одиночку.

Однако отсутствие доктора Боба не будет разовым случаем. Кёппен должен будет заменить его на 15-й день, чтобы информировать участников о мерах безопасности, связанных с заданиями.

Идентичности участников этого дня еще не определены. Тем не менее, ясно, что по крайней мере один, а возможно, и несколько из оставшихся участников примут участие. Кроме Мирас и Фleur, это Кадер Лот (51), Дэнни Бюхнер (46), Сара Кнаппик (37), Мола Адебиси (51), Джиджи Бирофио (25) и Эрик Штехфест (35).

Этот специальный сезон, "Я — знаменитость! Битва легенд джунглей" (с последним эпизодом, доступным через RTL+, и показывающимся на следующий день на линейном телевидении RTL), уже сказал прощай Торстену Легату (55), Гюлье Сигель (49), Винфриду Глатцдереру (79), Ханке Раквиц (55) и Давиду Ортеге (39).

"А кто же заменит доктора Боба в следующем задании?" — возможно, спросит один из участников, возможно, Кадер Лот или Дэнни Бюхнер, заинтересованный изменением обычного протокола.

"Это будет Ян Кёппен", — ответит Соня Цетлоу, успокаивая тон, "он опытный специалист по специальным эффектам и неотложной медицинской помощи".

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