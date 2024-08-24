- Оманский коллектив походчиков сталкивается с сильными дождями, в результате чего погибают четыре человека.

В Омане в результате наводнений, вызванных сильными дождями, погибли четыре человека, еще один получил тяжелые травмы. Инцидент произошел с группой из 16 туристов, которые находились в горах Хаджара, как сообщают местные власти.

Горы Хаджара находятся примерно в 90-минутной поездке к северу от Муската, столицы страны. В отличие от юга Омана, где летние ливни не редкость, такие сильные осадки в этом регионе встречаются реже.

Соседний Йемен столкнулся с ухудшением ситуации из-за обильных осадков и наводнений. По данным Управления координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), более 268 000 человек, перемещенных в результате конфликта, пострадали от наводнений. Дома и временные убежища были разрушены водой.

В апреле этого года регион испытал самые сильные осадки за десятилетия. В Омане эта беспрецедентная буря унесла жизни 20 человек. Кроме того, один из самых загруженных в мире аэропортов, Дубайский международный аэропорт, испытал значительные перебои в работе.

Горы Хаджара, расположенные в Омане, являются популярными туристическими destinations в Аравийском полуострове. Несмотря на то, что северная часть этого региона менее подвержена сильным осадкам, чем южный Оман, недавние наводнения также повлияли на этот регион, задев туристов, подобных тем, кто упоминался выше.

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