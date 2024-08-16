- Оливер Рунерт рассматривает возможность баллотироваться в Бундестаг

Оливер Руннерт, главный скаут Униона Берлин, рассматривает возможность баллотироваться в Бундестаг и уйти из футбольной Бундеслиги. "Если я хочу быть избранным в Бундестаг, я должен начать в 2025 году. Я вполне могу себе представить такой шаг", - сказал 52-летний Руннерт газете "Вестфальская почта". "Это была бы моя последняя возможность. По моему мнению, я был бы уже слишком стар потом".

Руннерт давно занят в местной политике своего родного города Изерлон (Северный Рейн-Вестфалия). Бывший член СДПГ и Левой партии недавно присоединился к Альянсу за прогресс и обновление (АПР).

Баллотирование в Бундестаг, скорее всего, положит конец его времени в Унионе. "Да, к сожалению, оба не сработают. Я работаю с огромным удовольствием за 1. FC Union Berlin, я люблю футбол", - сказал Руннерт. "Но я также очень люблю политику, и у меня есть чувство, что сейчас пришло время для новых людей, которые имеют долгую историю в местной политике".

52-летний Руннерт ушел с поста бизнес-менеджера по собственному желанию летом и вернулся в отдел скаутов. Его уход из Кёпеника был предметом спекуляций в течение некоторого времени.

Кандидат Оливер Руннерт недавно присоединился к Альянсу за прогресс и обновление (АПР) в местной политике своего родного города. Если он будет избран в Бундестаг, кандидат, скорее всего, должен будет уйти со своего поста в 1. FC Union Berlin из-за конфликтующих обязательств.

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