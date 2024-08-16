Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКандидат

Оливер Рунерт рассматривает возможность баллотироваться в Бундестаг

Оливер Рунхерт уже давно занимается политикой. Ныне 52-летний он мог бы сделать следующий шаг - с последствиями для Униона Берлин.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Рунерт давно активен в местной политике.
Рунерт давно активен в местной политике.

- Оливер Рунерт рассматривает возможность баллотироваться в Бундестаг

Оливер Руннерт, главный скаут Униона Берлин, рассматривает возможность баллотироваться в Бундестаг и уйти из футбольной Бундеслиги. "Если я хочу быть избранным в Бундестаг, я должен начать в 2025 году. Я вполне могу себе представить такой шаг", - сказал 52-летний Руннерт газете "Вестфальская почта". "Это была бы моя последняя возможность. По моему мнению, я был бы уже слишком стар потом".

Руннерт давно занят в местной политике своего родного города Изерлон (Северный Рейн-Вестфалия). Бывший член СДПГ и Левой партии недавно присоединился к Альянсу за прогресс и обновление (АПР).

Баллотирование в Бундестаг, скорее всего, положит конец его времени в Унионе. "Да, к сожалению, оба не сработают. Я работаю с огромным удовольствием за 1. FC Union Berlin, я люблю футбол", - сказал Руннерт. "Но я также очень люблю политику, и у меня есть чувство, что сейчас пришло время для новых людей, которые имеют долгую историю в местной политике".

52-летний Руннерт ушел с поста бизнес-менеджера по собственному желанию летом и вернулся в отдел скаутов. Его уход из Кёпеника был предметом спекуляций в течение некоторого времени.

Кандидат Оливер Руннерт недавно присоединился к Альянсу за прогресс и обновление (АПР) в местной политике своего родного города. Если он будет избран в Бундестаг, кандидат, скорее всего, должен будет уйти со своего поста в 1. FC Union Berlin из-за конфликтующих обязательств.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.
Федеральные земли Германии

После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

Несмотря на недавние отмены Дня NRW из-за коронавируса, в этом году он возвращается. Любители световых шоу и música безусловно обрадуются.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы
Панорама

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы

Менорка терпит сильный шторм, наносящий значительные разрушения. Значительно менее интенсивная погода настигает Майорку, крупнейший из Балеарских островов. Несмотря на это, множество туристов оказались заблокированы в аэропорту на Майорке.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно