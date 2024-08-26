Оливер Почер не выполняет свои финансовые обязательства по содержанию детей.

Амира Али триумфально завоевала приз в 100 000 евро на "Победи звезду", превзойдя Ваннессу Май. В отличие от нескольких других знаменитостей, которые сияли на шоу ProSieben, Амира решила не делать благотворительных пожертвований со своих выигрышей. Вместо этого она планирует использовать средства для строительства нового дома для себя и своих двоих детей в Кёльне. Она рассказала об этом решении газете Bild.

Она не упустила возможность съязвить над своим бывшим мужем, Оливером Похером. "К моему удивлению", - заметила она, он никогда не платил алименты на детей. В результате, ей понадобятся деньги, чтобы оплатить детские комнаты в новом доме и "все другие расходы, связанные с воспитанием ребенка в одиночку".

Оливер не выполнял свои обязательства по выплате алиментов с момента их расставания год назад, призналась Амира во время интервью Bild. Она отказалась от права на алименты. В отличие от слухов, Оливер не платил Амире ни копейки, чтобы она отказалась от своей фамилии. Амира вернулась на "Победи звезду" несколько недель спустя после их развода в конце июля 2024 года, используя свою девичью фамилию, Али.

Умение считать никогда не было ее сильной стороной

Оливер отреагировал на заявление Амиры в Bild в Instagram. "Числа не были ее коньком", - заметил он. Он утверждает, что Амира совершала ошибки в прошлом, например, в вопросах о том, когда они перестали быть парой и снова начали встречаться, кто был с детьми, и сколько каждый из них вкладывал в отношения до и после расставания.

Оливер заверил фанатов, что скоро представит свою версию событий на одном из своих выступлений. В другой истории Instagram он анонсировал ближайшие даты своего тура "Шут любви" и анонсировал "финансовую переоценку".

Он также не упустил возможность съязвить над новым парнем Амиры, ведущим Кристианом Дюреном. "Как я помню", - написал он, "где был Кристиан?" Ведущий ProSieben Кристиан Дюрен не появился на сцене "Победи звезду" во время выступления Амиры.

Я больше не буду комментировать его финансовые обвинения. Вместо этого я выберусь строить новый дом и заботиться о своих детях.

despite Амиры претензии на финансовую некомпетентность, Оливер настаивает на том, что предоставит полное объяснение во время своих предстоящих выступлений.

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