Оливер Почер и Амира Али официально расторгли свой брак.

Текущая вражда между Оливером Пochtером и Амирой Али, последовавшая за их расставанием, может подходить к концу. Недавно Пochtер объявил в Instagram, что развод официально завершен. Это заявление последовало примерно через год после того, как они публично объявили о распаде своего союза.

Под старым свадебным фото Пochtер сделал это заявление в социальной сети, написав: "Сегодня официально разведены Амира и я! Думал, продлится дольше. (P.S.: Фото не новое)."

Пochter и Али обменялись клятвами в 2019 году. В летy 2023 года они объявили о своем расставании в совместном подкасте "Die Pochers!", сказав: "Пришло время объявить общественности... Мы решили, что это лучший способ сообщить. Мы расстались. И все."

Впоследствии обе стороны часто комментировали высокопрофильный спор о опеке, который вызвал много шума.

На подкасте "Die Pochers! Frisch recycelt", который ведет Пochtер и его первая бывшая жена Алессандра Майер-Вёрден, он раскрыл около недели назад, что развод все еще не вступил в силу после судебного заседания. Судья постановил, что "теперь ничего не должно пойти не так, и этот развод будет объявлен только тогда". Решение будет вынесено и отправлено обеим сторонам и их адвокатам в более поздний срок.

Между тем, Али уже избавилась от фамилии Пochtер. В своем подкасте "Liebes Leben" с братом Хима она объяснила, почему появилась как Амира Али, а не Амира Пochtер в телешоу "Schlag den Star".

"Я хотела участвовать и выиграть как Амира Али", - объяснила ведущая. "Я очень рада снова использовать свою собственную фамилию. Просто так правильно. Она идеально мне подходит, и с тех пор, как я появилась на шоу, я чувствую себя комфортно и как будто могу что-то сделать без страха тщательной оценки моей личной жизни".

После официального завершения развода Оливер Пochtер поделился в Instagram, что "развлекательная" сторона их продолжающейся вражды, возможно, уменьшится. Несмотря на высокопрофильный спор о опеке, расставание позволило Амире Али снова обрести свою идентичность, используя свою оригинальную фамилию на телевидении.

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