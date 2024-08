- Оливер Калкоф заявляет о бесконечном количестве нестандартных кинематографических опытов.

Когда кракеноподобное существо с шестью руками вместо восьми неторопливо преследует свою жертву, когда серийный убийца лишает жизни в фитнес-студии, или беглецы должны спастись от зомби-водонаци в солнцезащитных очках: вот тогда зрители знают, что присоединились к комедиантам Оливеру Калькофе и Петру Рюттену.

В прошлую пятницу в 10:00 вечера их "фестиваль мусора" "#ШлеФаЗ – худшие фильмы всех времен" начал свой очередной этап. Дочерний канал RTL, Nitro, стал новым домом для "#ШлеФаЗ", предлагая новую жемчужину из кучи мусора каждую неделю.

Рождественское чудо

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как серию казалось, что она находится на грани исчезновения. Tele 5 finally let it go at the end of 2023. Но затем, буквально за несколько дней до Рождества, произошло чудо: Nitro взял формат.

Калькофе поделился своей радостью с поклонниками во время интервью dpa, "Объявление о том, что '#ШлеФаЗ' продолжит на Nitro и будет транслироваться на RTL+ после окончания на Tele 5, было одним из самых волнующих и эмоциональных моментов, которые у меня когда-либо были на сцене. Нестерпимая скорбь и отчаяние поклонников превратились в чистую радость. Люди действительно плакали и обнимались. Это было потрясающе."

Команда оригинала из предыдущих сезонов осталась на борту. "Вот почему мы можем гордо сказать: оно останется таким же приятно-сырым, каким оно всегда было. В этом смысле это и ребут, и свежий старт." Чувствовать это снова, "в таком почтенном возрасте", здорово, говорит 58-летний Калькофе.

Родилось из причудливой идеи

Сериал exists с 2013 года – в его коллекции уже более 160 фильмов. "#ШлеФаЗ изначально была всего лишь сумасшедшей идеей на лето. Мы никогда не думали, что начнем что-то подобное."

Плохие фильмы были популярны для просмотра с друзьями в Англии и Америке, где просмотр приводил к неожиданной комедии и cathartic relief. "Не так уж и здесь. Но это помогает выпустить свои разочарования: вы берете что-то действительно ужасное и превращаете его в нечто приятное. С нашим монтажом плохой фильм становится большой вечеринкой. Сам по себе ты бы раздражался из-за плохого фильма, но с нами ты можешь смеяться и отлично провести время."

Ясно, что все участники страстны и получают удовольствие от своей работы. "Зрители ценят твою честность, потому что честность редко встречается на телевидении."

Для премьеры фильм из архива RTL

Что могут ждать поклонники? "Мы особенно гордимся открытием сезона, потому что у нас есть фантастический оригинальный производственный фильм RTL", – говорит Калькофе. "Конечно, найти что-то подходящее для '#ШлеФаЗ' среди отличных, высококачественных производств RTL – настоящее испытание", – говорит он с ноткой иронии. Но они справились: "S.O.S. Барракуда: Смерть играет в рулетку" – из 1999 года.

"Фильм – это сериал действий конца 1990-х годов, в котором Хайнц Хёниг играет главного злодея, Верона Фельдбюш до дней Пооха и Марин Гизлер. Это 'Крепкий орешек', но на рыболовном судне для азартных игр у Травемюнде."

Ник Уайлдер, известный своими рекламными роликами Hamburg-Mannheimer страхования, сыграет роль Брюса Уиллиса. "Это настоящее '#ШлеФаЗ' золото! Как фанат 'Крепкого орешка', эта чрезмерно амбициозная театральная постановка школы – фантастический и более чем достойный старт на новом доме RTL."

У Оливера и Петра, мастеров фильмов-мусора, когда-нибудь закончится запас мусорных фильмов? Калькофе: "Я не думаю." Однако не стоит недооценивать задачу. "Сначала мы брали все, что могли. Но soon мы поняли, что этого недостаточно."

"Многие фильмы плохие просто потому, что они скучные и скучные. Но наш девиз – 'Красивый мусор'. Это значит, что мы хотим фильмы, которые так плохи, что над ними можно смеяться, которые были сделаны с неожиданной страстью и энергией. Найти эти действительно исключительные куски мусора – настоящая работа."

