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Оливер Калкоф воскрешает печально известного #SchleFaZ

Избирательное клеймо: «Удивляющая Грязь» или «Привлекательный Мусор»

 and  Yaroslav Smith
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Оливер Калкоф воскрешает печально известного #SchleFaZ

Когда восьмилапый монстр-ракообразное, гордящийся шестью конечностями вместо восьми, крадется к своей жертве со скоростью улитки, когда убийца наносит удар посреди занятия аэробикой, или купальщики обнаруживают, что бегут от нацистских зомби в солнечных очках - это знаки того, что зрители попали в странный мир Оливера Калькофе и Петра Рюттена. Их киношный экстаз "#ШлеФаЗ - Худшие фильмы всех времен" снова выходит в эфир по пятницам в 10 вечера. RTL NITRO и RTL стали новым пристанищем для "#ШлеФаЗ", предлагая новую жемчужину из мусорного бака каждую неделю.

Казалось бы, совсем недавно сериал казался законченным. Tele 5 позволил ему угаснуть к концу 2023 года. Но за день до Рождества произошло чудо: Nitro взял формат. Калькофе вспоминает, как объявил фанатам на сцене: "Когда мы объявили, что '#ШлеФаЗ' продолжит на Nitro и в потоке на RTL+ после ухода с Tele 5, это было одним из самых трогательных и эмоциональных моментов, которые у меня когда-либо были на сцене. Отчаяние и боль фанатов превратились в неописуемую радость. Люди плакали и обнимались. Это было потрясающее зрелище."

Команда из предыдущих выпусков осталась прежней: "Поэтому мы можем гордиться тем, что оно останется таким же веселым и отвратительным, как всегда. В этом смысле это возрождение, а также свежий старт." Восемьдесят восемь лет - отличный возраст, чтобы снова взяться за это, говорит 58-летний Калькофе.

"#ШлеФаЗ" дебютировал в 2013 году - с более чем 160 фильмами в активе. "#ШлеФаЗ" изначально был всего лишь летней шуткой. "Мы не думали, что он станет таким популярным", - признает Калькофе. В Англии и Америке было принято собираться вместе и смотреть плохие фильмы с друзьями, находить нелепые ошибки и смеяться над ними. "Здесь это не было так распространено. Но это дает выход: ты берешь что-то серьезно плохое и делаешь из этого что-то приятное. Через наш монтаж плохой фильм становится шумной вечеринкой. Если смотреть его в одиночку, можно разозлиться на ужасно плохой фильм, но с нами это становится возможностью посмеяться и повеселиться."

Энтузиазм и страсть к проекту очевидны. "Зрители ценят честность, а ее не всегда много в телевидении."

Что ждет зрителей в новом сезоне? "Мы очень гордимся премьерой сезона, потому что нам удалось достать отличный оригинальный фильм RTL", - говорит Калькофе. "Конечно, найти что-то подходящее для '#ШлеФаЗ' среди превосходных высококачественных производств RTL непросто", - скромно говорит он с ноткой иронии. Но они справились: "S.O.S. Барракуда: Смерть тасует карты" - из 1999 года.

"Фильм - это сериал-боевик конца 1990-х годов, в котором главных злодеев играют Хайнц Хёниг, Верона Фельдбush в ее 'Поут' дни, и Марин Гизер. Это 'Хard'-подобная копия, действие которой происходит на борту рыболовного траулера для азартных игр у побережья Травемюнде. Ника Уайлдер, актер, известный своей ролью мистера Кайзера в рекламных роликах Hamburg-Mannheimer, играет роль Брюса Уиллиса. 'Это чисто '#ШлеФаЗ' золото!' - комментирует ведущий, фанат 'Хard', который находит эту переигрывающую, театральную для старшей школы версию идеальным и абсолютно подходящим началом для нового дома RTL."

Исчерпают ли когда-нибудь кураторы мусора свой запас мусорных фильмов? Калькофе размышляет: "Не думаю". Но задача не проста. "Сначала мы брали все, что могли найти. Но потом поняли, что этого недостаточно. Многие фильмы плохи просто потому, что они скучны и бессмысленны. Но наш девиз - 'Красивый мусор'. Мы ищем фильмы, которые так плохи, что от них невозможно не смеяться, которые были доведены до предела неожиданной страстью. Найти эти действительно замечательные куски мусора непросто."

Возвращение "#ШлеФаЗ" на RTL NITRO и RTL+ стало радостным событием для его преданных поклонников, которые были рады узнать, что они могут продолжать наслаждаться фильмами серии. С новой платформой "#ШлеФаЗ" имеет возможность выкапывать больше скрытых жемчужин и показывать их зрителям каждую неделю.

В своем поиске идеального мусорного фильма команда "#ШлеФаЗ" всегда ищет фильмы, которые так плохи, что смешны, которые были доведены до предела неожиданной страстью. Они хотят найти фильмы, которые воплощают их девиз "Красивый мусор", фильмы, которые так плохи, но так захватывающи, что их можно наслаждаться только смехом и весельем.

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