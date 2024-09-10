Олицетворение всех восстаний сопротивления!

На подкасте HSBC Daily Trading главный технический аналитик HSBC Йёрг Шерер каждую неделю углубляется в свежие тренды финансового рынка: на этот раз речь идет о Stoxx Utilities.

Йёрг Шерер рассматривает потенциальные уровни сопротивления в Stoxx Utilities, на которые трейдерам следует обратить внимание, чтобы минимизировать возможные потери. Постоянное сопротивление в секторе коммунальных услуг может указывать на смену долгосрочного тренда для инвесторов.

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