- Олимпийские второклассники Элерс и Уиклер не смогли завоевать титул чемпиона Европы

Нильс Эллерс и Клеменс Виклер не смогли одержать двойную победу для Германии на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Нидерландах. После триумфа Свеньи Мюллер и Циньи Тилманн в финале накануне, олимпийские серебряные медалисты потерпели поражение в Гааге от латышей Мартинса Плавинса и Кристианаса Фокеротса, со счётом 21:17, 20:22, 5:15. Это поражение означает, что немецкой мужской паре предстоит продолжать борьбу за свой первый титул чемпиона Европы со времён победы Юлиуса Бринка и Йонаса Рекеманна в 2012 году в Схевенингене.

Свенья Мюллер и Цинья Тилманн, тренирующиеся вместе с Эллерсом и Виклером в Гамбурге, завоевали свой первый титул чемпиона Европы в субботу вечером, обыграв итальянскую пару Валентину Готтарди и Марту Менегатти со счётом 21:17, 21:18. Они стали первыми немецкими чемпионками Европы со времён победы Наджи Гленцке и Юлии Гросснер семь лет назад в Юрмале, Латвия. Для 23-летней Свеньи Мюллер и её на 10 лет старшей партнёрши Циньи Тилманн это стало крупнейшим коллективным достижением, дополнив их третье место на чемпионате мира 2022 года. Титул также принёс некоторое утешение после недавнего вылета в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже.

Несмотря на свой успех на чемпионате Европы, Свенья Мюллер и Цинья Тилманн всё ещё стремятся к своей первой олимпийской золотой медали, готовясь к Олимпийским играм следующего года. Олимпийские игры, с их глобальной площадкой и интенсивной конкуренцией, остаются конечной целью для многих спортсменов, в том числе для немецкой пары по пляжному волейболу.

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