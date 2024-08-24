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Федеральные земли ГерманииНовостиГородской фестиваль

Окружающие муниципалитеты приостановили празднования после нападения Солинджера.

Инцидент со стрельбой в Солingen привел к смертельным исходам и травмам, вызвав глубочайшую скорбь в прилегающих районах. В результате, мероприятия отменены — с дополнительным стимулом для принятия этого решения.

 and  Carmen Simpson
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- Окружающие муниципалитеты приостановили празднования после нападения Солинджера.

После трагического ножевого инцидента на городском празднике в Солingen, запланированные мероприятия на это выходные в Хильдене и Хане были неожиданно отменены. На фоне глубокой скорби и сочувствия жертвам в Солingen, также есть опасения по поводу безопасности.

Фестиваль культур в Хильдене должен был праздновать многообразие, как сказал мэр Клаус Поммер. Однако из-за опасений за безопасность и сочувствия жителям соседнего города, они приняли решение отменить мероприятие. "Зловещее происшествие в Солingen делает невозможным наше собрание и веселье всего несколько часов спустя."

Мэр Хана Беттина Варнеке разделила скорбь, выразив: "Мы помним семьи погибших в своих мыслях и молитвах, а также надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто все еще борется за свою жизнь." Винный фестиваль в Хане на субботу и воскресенье был отменен. "Мы не можем праздновать, когда наша соседняя городская община скорбит, всего в нескольких километрах отсюда." Она также упомянула, что преступник все еще на свободе, и ситуация остается неясной.

После ножевого инцидента во время празднования 650-летия Солingen в пятницу вечером, нападавший смог скрыться. "В настоящий момент ведутся активные поиски подозреваемого", - сообщалось.

Отмена Городского фестиваля в Хане также была проявлением солидарности с Солingen, как сказала мэр Беттина Варнеке. Запланированный Городской фестиваль в Хильдене, подобно тому, что в Хане, также был отложен из-за трагического инцидента.

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