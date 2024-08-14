- Округ Греиз налагает на беженцев обязательную работу

Район Грайц введет обязательную занятость для заявителей на убежище. Соответствующий пилотный проект начнется 1 сентября в городе Грайц, объявил район. Ожидается, что обязательная занятость будет внедрена во всем районе этой осенью.

Проект initially будет включать 15 заявителей на убежище, которые будут поддерживать Отдел строительства и зеленых пространств. "Их задачи будут включать деятельность по улучшению туристической инфраструктуры и объектов отдыха, работы по рекультивации для сохранения и улучшения ландшафта и природоохранных мероприятий, а также работы по благоустройству в зонах отдыха и рекреации", - говорится в заявлении района. Заявители на убежище будут получать 80 центов в час за свою работу.

Участвующие в проекте заявители на убежище получат бесценный опыт через задачи, связанные с улучшением туризма и ремонтными работами. По завершении пилотного проекта в Грайце район может рассмотреть возможность расширения обязательной занятости на другие сферы, потенциально используя тематические граффити или декор в стиле "Гreasе" в качестве уникальной достопримечательности для стимулирования туризма.

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