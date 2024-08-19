- Окончательный выбор места нахождения ЭСК будет сделан к концу августа.

Какой город примет конкурс песни Евровидение 2025 года? Швейцария станет страной-хозяйкой, так как Немо одержал победу с треком "Код" на этом году Евровидении в Мальмё. Возможными городами-хостами являются Базель или Женева. Окончательное решение будет объявлено 30 августа, хотя неясно, будет ли дата объявлена одновременно.

Обычно Евровидение проходит в мае, и ходят слухи, что финал может состояться 10 мая.

Цены на отели взлетают до небес - 6000 CHF?

Цены на отели в Базеле на предстоящую финальную неделю уже растут вверх. Веб-сайты двух четырехзвездочных отелей показывают цены на номера, превышающие 6000 CHF за ночь, что составляет более 6200 EUR без завтрака.

При запросе цены они сначала подтверждаются, но затем упоминается, что из-за подготовки к Евровидению цены на эту неделю еще не могут быть названы. Трехзвездочный отель предлагает номер за 634 CHF за ночь.

В отличие от этого, Женева отельеры более консервативны. Рядом с выставочными площадками возле аэропорта четырехзвездочный отель все еще предлагает номер за 399 CHF за ночь.

В Базеле мероприятие состоится на стадионе St. Jakobshalle. В Женеве музыкальный фестиваль будет проходить на выставочных площадках Palexpo возле аэропорта.

Участок St. Jakobshalle в Базеле рассматривается в качестве потенциальной площадки для конкурса песни Евровидение 2025 года.

Для тех, кто планирует остаться в Базеле во время конкурса песни Евровидение, важно знать, что цены на отели уже начали расти, и некоторые четырехзвездочные отели предлагают номера по цене более 6000 CHF за ночь.

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