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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Окончательный срок подачи заявлений на помощь в случае кризиса коронавируса в MV (Мальдивы)

Многие компании на Маврикии воспользовались мерами помощи из-за COVID-19 в 2020 году. Однако, подтверждение использования было обязательным. В результате, более 10 000 получателей все еще не предоставили такое доказательство.

 and  Mark Rodriguez
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Примерно 10 000 бизнесов в Мекленбург-Передняя Померания все ещё не подали свои финансовые отчёты...
Примерно 10 000 бизнесов в Мекленбург-Передняя Померания все ещё не подали свои финансовые отчёты для получения государственных средств на борьбу с коронавирусом, тя́жеё срок Поданочения - 30 сентября.

Срочная помощь при коронавирусе - Окончательный срок подачи заявлений на помощь в случае кризиса коронавируса в MV (Мальдивы)

Министр финансов Рейнхард Меер (СДПГ) призвал медлительных бизнесов подать финансовые отчеты по полученной помощи в связи с COVID-19. Приблизительно 10 000 бизнесов все еще не выполнили правило отчетности о использовании выделенных средств.

Бизнесы, которые не сделают этого к 30 сентября, через четыре года после выдачи средств, должны будут вернуть всю сумму, включая начисленные проценты, угрожает Меер. Это касается общего объема в 88 миллионов евро, при этом половина случаев, по прогнозам, потребует возврата.

Меер подчеркнул, что федеральная помощь в связи с COVID-19, введенная в марте 2020 года, была предназначена для покрытия будущих проблем с наличностью, а не для замены потерянного дохода. Всегда было понятно, что помощь в случае избыточной оплаты придется вернуть. Сроки отчетности неоднократно продлевались, и 30 сентября является окончательной датой.

Согласно данным государственного органа, ответственного за помощь в Мекленбурге - Передней Померании, в 2020 году было подано около 40 000 заявок на помощь, из которых 36 000 были одобрены. Однако только 9 000 получателей подали финансовые отчеты к лету 2023 года, и к августу это число выросло до 26 000. Если начнутся возвраты, средства будут направлены обратно в федеральное правительство.

Возвраты в 18 000 случаях

Глава государственного органа помощи Роберт Фанкхаузер подчеркнул, что финансовая отчетность не является сложной задачей и обычно занимает всего час. Большинство медлительных компаний - это малые предприятия, которых он призывает обратиться за помощью. "Бездействие не приносит пользы", - сказал Фанкхаузер. На данный момент возвраты были запрошены в 18 000 случаях. Из 1 307 поданных возражений к 15 августа было урегулировано 1 250. Ни одно возражение еще не было удовлетворено, и ни одно дело не было проиграно в административном суде.

Члены могут оказать помощь Комиссии в обеспечении возврата помощи в случае, если бизнесы не выполнят требования отчетности. Бизнесы, которые не выполнят установленный срок отчетности до 30 сентября, могут быть обязаны вернуть всю сумму, включая начисленные проценты, как требует министр финансов Рейнхард Меер.

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