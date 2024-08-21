Окончание судебных разбирательств против Офарима объявлено.

Гилель Офарім, еврейский певец, обвинил отель в Лейпциге в антисемитском поведении, утверждая, что менеджер потребовал снять цепочку с Давидом для регистрации. После судебного разбирательства Офарім признался, что выдумал инцидент. Суд назначил штраф, который он заплатил с опозданием, в результате чего дело было закрыто.

Судебный процесс против Гилеля Офаріма, обвиняемого в распространении ложной информации о инциденте со звездой Давида в отеле Лейпцига, завершился после опоздания с уплатой штрафа. Это решение приняла 6-я камера уголовного суда Лейпцига, как сообщил представитель суда. Расходы на судебный процесс покроет государственная казна, а Офарім будет нести расходы на свою юридическую защиту и того, кого он обвинял.

В октябре 2021 года Офарім опубликовал видео, в котором обвинил отель Лейпцига в антисемитизме, описав инцидент, когда менеджер потребовал снять его цепочку с Давидом перед регистрацией. Видео получило распространение в социальных сетях, и Офарім подал жалобу. Однако менеджер отеля опроверг обвинения и подал встречный иск о клевете. Во время судебного процесса в ноябре 2021 года Офарім признался суду: "Обвинения правдивы". Позже он извинился перед сотрудником отеля, сказав: "Я сожалею".

Изначально суд в Лейпциге временно снял обвинения в клевете и ложном обвинении с Офаріма. Однако был назначен штраф в размере 10 000 евро, половина из которых была выделена Израильской религиозной общине Лейпцига, а другая половина - Дому конференции Ваньзее в Берлине. Только после продления срока оплаты штрафа Офарім finally settled the fine.

"Наглость без границ"

Ложное заявление Офаріма вызвало скандал и критику. Комедиант Оливер Похер, например, выразил разочарование в Instagram в ноябре, сказав: "Какой позор, особенно в эти времена, когда антисемитизм является серьезной проблемой". Он посчитал действия Офаріма "наглыми без границ". Актриса и автор Сюзан Сайдеропулос, которая является еврейкой, также выразила разочарование людьми, которые эксплуатируют серьезные проблемы, такие как антисемитизм, чтобы обратить на себя внимание.

После судебного процесса Офарім ушел из публичной жизни, но объявил о возвращении в апреле, поделившись планами вернуться к музыке и поработать над новым альбомом в Instagram.

Ложное обвинение Гилеля Офаріма в антисемитском поведении по отношению к отелю Лейпцига, связанное с требованием снять цепочку с Давидом, вызвало сильную реакцию общественности. Комедиант Оливер Похер выразил разочарование в социальных сетях, назвав действия Офаріма "наглыми без границ".

Несмотря на скандал, связанный с выдуманным инцидентом, Офарім по-прежнему проявляет интерес к музыке, объявив о своих планах вернуться и поработать над новым альбомом.

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