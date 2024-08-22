Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМедицинская помощь

Около семидесяти неточностей в лечении выявлено

Если пациент считает, что врачебная ошибка имела место после медицинского вмешательства, страховые компании могут внедрить Медицинскую службу. Эти эксперты, обладая своими навыками, могут проявить себя quite diligent.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Возможно появление дефектов во время хирургических процедур, что может иметь существенные...
Возможно появление дефектов во время хирургических процедур, что может иметь существенные последствия для пациентов. (Архивное изображение)

- Около семидесяти неточностей в лечении выявлено

В прошлом году было выявлено около 70 случаев медицинских ошибок, допущенных врачами и приведших к ухудшению здоровья пациентов, в медицинской службе Тюрингии. По данным Медицинской службы Тюрингии (МС), из 282 проверенных случаев 25,5% были признаны медицинскими ошибками.

Повреждения, нанесенные пациентам, и наиболее распространенные области ошибок не были раскрыты. Однако количество подозрительных случаев и процент подтвержденных медицинских ошибок оставались стабильными до и после пандемии COVID-19, согласно заявлению представителя МС.

Примерно 70% проверенных случаев не содержали ошибок, в то время как ошибки были обнаружены в около 2% случаев без причинения вреда. В около 3% проверенных случаев было неясно, привела ли неверная терапия к ухудшению здоровья пациента.

На национальном уровне один из пяти случаев привел к вреду.

Пациенты, подозревающие ошибки в лечении, могут связаться со своими страховыми компаниями, которые могут поручить Медицинской службе провести расследование. Только тогда эти случаи попадают в статистику. В прошлом году по всей стране было зарегистрировано около 12 500 таких подозрительных случаев, в результате чего в 21,5% из них пациентам был причинен вред в результате медицинских ошибок.

Хотя доказанные медицинские ошибки составляют небольшую часть всех лечений, они могут иметь серьезные последствия для пострадавших. В прошлом году 75 пациентов умерли в результате ошибок медицинского персонала.

Страховые компании могут потребовать возмещения за лечение в случаях доказанных медицинских ошибок, при условии установления "причинно-следственной связи" между ошибкой в лечении и причиненным вредом. Пациенты могут использовать отчеты МС о медицинских ошибках в судебных исках о возмещении ущерба, например.

Несмотря на усилия по снижению медицинских ошибок, в прошлом году из-за таких ошибок трагически погибло 75 человек. Независимо от пандемии, медицинская служба продолжает расследовать и решать эти важные медицинские вопросы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно