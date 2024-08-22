- Около семидесяти неточностей в лечении выявлено

В прошлом году было выявлено около 70 случаев медицинских ошибок, допущенных врачами и приведших к ухудшению здоровья пациентов, в медицинской службе Тюрингии. По данным Медицинской службы Тюрингии (МС), из 282 проверенных случаев 25,5% были признаны медицинскими ошибками.

Повреждения, нанесенные пациентам, и наиболее распространенные области ошибок не были раскрыты. Однако количество подозрительных случаев и процент подтвержденных медицинских ошибок оставались стабильными до и после пандемии COVID-19, согласно заявлению представителя МС.

Примерно 70% проверенных случаев не содержали ошибок, в то время как ошибки были обнаружены в около 2% случаев без причинения вреда. В около 3% проверенных случаев было неясно, привела ли неверная терапия к ухудшению здоровья пациента.

На национальном уровне один из пяти случаев привел к вреду.

Пациенты, подозревающие ошибки в лечении, могут связаться со своими страховыми компаниями, которые могут поручить Медицинской службе провести расследование. Только тогда эти случаи попадают в статистику. В прошлом году по всей стране было зарегистрировано около 12 500 таких подозрительных случаев, в результате чего в 21,5% из них пациентам был причинен вред в результате медицинских ошибок.

Хотя доказанные медицинские ошибки составляют небольшую часть всех лечений, они могут иметь серьезные последствия для пострадавших. В прошлом году 75 пациентов умерли в результате ошибок медицинского персонала.

Страховые компании могут потребовать возмещения за лечение в случаях доказанных медицинских ошибок, при условии установления "причинно-следственной связи" между ошибкой в лечении и причиненным вредом. Пациенты могут использовать отчеты МС о медицинских ошибках в судебных исках о возмещении ущерба, например.

Несмотря на усилия по снижению медицинских ошибок, в прошлом году из-за таких ошибок трагически погибло 75 человек. Независимо от пандемии, медицинская служба продолжает расследовать и решать эти важные медицинские вопросы.

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