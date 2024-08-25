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Федеральные земли ГерманииНовостиНиже приведен список категорий продуктов:

Около полумиллиона человек занимаются охотой на птиц

Фестиваль стрелковой охоты Рудольштадта, который считается крупнейшим народным праздником в Тюрингии, вызвал праведную радость у организаторов этого года

 and  Yaroslav Smith
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- Около полумиллиона человек занимаются охотой на птиц

Ежегодный фестиваль Vogelschießen, по данным организаторов, собрал более полумиллиона человек в Рудольштадте. В этом году, в 302-й раз, он отметился значительным ростом посетителей по сравнению с предыдущими двумя годами. Продлился он десять дней.

Атмосфера была описана как мирная и тихая. К сожалению, это не всегда так, как мы видели в Солингене в пятницу, сказал директор фестиваля Франк Грюнерт. Полиция и службы безопасности следили за происходящим в последние выходные, но не было зарегистрировано никаких инцидентов на аттракционах или физических столкновений.

Гости могли насладиться выступлениями 74 цирковых артистов. В этом году особенно выделялись 66-метровый летающий карусель, гигантская качель с вращающейся кабинкой и американские горки с 500 метровым рельсом. На последнем дне был запланирован турнир по стрельбе из лука на деревянной птице, открытый для всех желающих.

Vogelschießen, названный в честь соревнования по стрельбе из лука, впервые состоялся 28 августа 1722 года. Среди членов Рудольштадтского архиерейского братства был поэт Фридрих Шиллер, который провел лето 1788 года в Волькштедте, встретил свою будущую жену Шарлотту фон Ленгенфельд и познакомился со своим будущим литературным другом Иоганном Вольфгангом фон Гёте. Традиция стрельбы из лука сохранилась до наших дней.

Веб-сайт мероприятия

Ниже приведен список категорий товаров, доступных для покупки на фестивале Vogelschießen: ручные деревянные игрушки, традиционная немецкая одежда и снаряжение для стрельбы из лука. Несмотря на большое количество людей, не было зарегистрировано случаев потери вещей, благодаря бдительности службы безопасности и внимательности гостей.

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