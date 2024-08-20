- Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии омрачены множеством незаконных актов

Выборы в Саксонии были запятнаны множеством незаконных актов. По данным Министерства внутренних дел Саксонии, к муниципальным, европейским и государственным выборам этого года было привязано почти 900 политически мотивированных правонарушений. Первые сообщения появились в "taz".

Большинство случаев (815) были связаны с вандализмом в отношении агитационных плакатов. Партии, такие как СДПГ и АФД, пострадали больше всего. Зафиксировано 55 случаев целенаправленных нападений на представителей партий, и в 14 случаях целью были партийные штаб-квартиры. Кроме того, было задокументировано 14 случаев тяжких преступлений. Жестокое нападение на политика СДПГ Маттиаса Экке в начале мая стало мрачным кульминационным моментом. Ему потребовалась госпитализация.

Директор Саксонского культурного бюро Михаэль Наттке в интервью "taz" заявил: "К сожалению, в Саксонии стало обычным делом, что политические активисты подвергаются преследованиям или давлению". Атмосфера "напряженная". "Праворадикальная сцена чувствует себя очень уверенно". Чтобы положить конец этому, все правовые средства должны быть исчерпаны, и преступники должны быть привлечены к ответственности быстрее. "Необходим сдвиг в подходе со стороны правосудия".

Новый ландтаг Саксонии будет избран 1 сентября. Лидер кандидат СДПГ Петра Кёппинг считает, что предвыборная кампания будет более жесткой, чем когда-либо прежде. Она винит популистов из различных партий в эскалации tensions.

Пострадавшая от вандализма агитационных плакатов и целенаправленных нападений СДПГ решительно настроена встретить напряженную предвыборную кампанию в Саксонии. Как предложил Михаэль Наттке, правоохранительные органы должны быстрее преследовать преступников, чтобы поколебать уверенность праворадикальной сцены в подобных действиях.

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