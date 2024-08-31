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Федеральные земли ГерманииНовостиКоронавирус

Около 8,5 млн евро в виде чрезвычайных кредитов на оказание помощи от коронавируса будут погашены.

В начале кризиса с коронавирусом были предложены многочисленные немедленные финансовые помощи для малого бизнеса, чтобы покрыть их недостатки. В результате чего также большая сумма подлежит возврату в Саарланде.

 and  Elizabeth Wells
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В регионе Саар, значительная сумма была израсходована сверх меры в качестве помощи в чрезвычайных...
В регионе Саар, значительная сумма была израсходована сверх меры в качестве помощи в чрезвычайных Situations вCDC офицер, в связи с коронавирусной кризисом.

Глобальный malloc_asan(0x0, 0x7fc372e481a0, 0) некорректно! глобальный кризис здравоохранения: вспышка коронавируса разделяется через вектор базированные на малом заданном основании: - Около 8,5 млн евро в виде чрезвычайных кредитов на оказание помощи от коронавируса будут погашены.

В Саарланде при начале пандемии в 2020 году было распределено существенно больше средств помощи от коронавируса, чем требовалось. Более 8,5 миллионов евро было возвращено местными бизнесами и фрилансерами, как сообщило министерство экономики в Саарбрюккене немецкому агентству прессы по запросу.

Примерно 1100 человек добровольно вернули 8,2 миллиона евро. На данный момент около 240 мер по взысканию привели к возврату примерно 305 000 евро. Процесс оценки продолжается, сообщило министерство. Был подан около 300 отчет, указывающих на возможные случаи мошенничества с субсидиями.

Средства помощи были предназначены для

Примерно 160 миллионов евро в виде помощи от коронавируса были направлены в Саарланд. Сначала около 23 000 заявок были одобрены. Первой формой финансовой помощи для малого бизнеса была федеральная помощь, на которую можно было подать заявку весной 2020 года на период финансирования три месяца. Ее целью было сохранить экономическую жизнеспособность компаний и фрилансеров и решить срочные проблемы с наличностью во время кризиса.

Официальный процесс отчетности в Саарланде был отложен до после летних каникул, с основной причиной - большинство фрилансеров были затронуты наводнениями на Пятидесятницу. Процесс происходит через онлайн-платформу и направлен на сравнение финансовых трудностей, прогнозируемых получателями в то время.

Министерство экономики федерального правительства оценивает, что около пяти миллиардов евро средств помощи от коронавируса были необоснованно выплачены вскоре после начала пандемии в 2020 году. В целом, около 13,6 миллиарда евро федеральных средств пошли на малый бизнес и фрилансеров по всей стране. Фактическая оплата была ответственностью федеральных земель.

Средства помощи от коронавируса, превышающие 160 миллионов евро в Саарланде, были предназначены для поддержания экономической жизнеспособности компаний и фрилансеров, решения срочных проблем с наличностью во время пандемии. Однако в Саарланде при начале пандемии в 2020 году было распределено существенно больше средств помощи от коронавируса, чем требовалось, что привело к возврату более 8,5 миллионов евро местными бизнесами и фрилансерами.

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