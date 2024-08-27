- Около 58 тысяч человек посетили Байройтский фестиваль.

Долгоиграющий хит завершил симпозиум мелодий на Зеленом Холме в Байрейте, ознаменовав окончание Фестиваля Рихарда Вагнера 2024 года. "Тангейзер", поставленный Tobias Kratzer, стал грандиозным финалом.

Интендант Катарина Вагнер, должно быть, в восторге. Несмотря на некоторые нераспроданные билеты на ежегодный оперный праздник в 2023 году, в этом году был аншлаг. Фестиваль объявил о полной распродаже всех 30 представлений.

В этом году на Зеленый Холм пришло потрясающее количество 58 000 посетителей. 15 000 человек посетили два открытых концерта в парке фестиваля, в то время как 2 000 молодых поклонников Вагнера отозвались на полностью распроданные представления детской оперы "Летучий голландец" этого года.

Исторические моменты для маэстро

Однако сезон, возможно, войдет в анналы классической музыки и по другой значительной причине: впервые в престижной истории фестиваля на подиуме чаще стояли женщины-дирижеры, чем их мужчины-коллеги.

Симоне Янг впервые в Байрейте возглавила эпический четырехактный рассказ Вагнера "Кольцо Нибелунга". Оксана Лынив дирижировала "Летучим голландцем", а Натали Стуцман взяла на себя "Тангейзер".

Новая эра для хора

Перед завершением фестиваля руководство хора объявило о грядущих переменах во главе прославленного фестивального хора: после 24 лет Эберхард Фридрих покинул пост руководителя хора, уступив место Томасу Эйтлеру-де Линту, который начнет новую главу.

Новый "Мейстерзингер" в 2025 году

На данный момент на Зеленом Холме царит тишина, пока не начнутся приготовления к следующему сезону. В 2025 году фестиваль планирует представить выдающегося музыкального эксперта из Байрейта - директора Маттиаса Давида, художественного руководителя музыкального отдела Ландтеатра Линц, который поставит новое прочтение "Мейстерзингеров Нюрнберга". Даниэле Гатти будет дирижировать, а в актерском составе выступят Георг Цеппенфельд, Майкл Спирс, Кристиан Нильссон и Майкл Наги.

Возвращение отлученного дирижера

Кристиан Тилеманн, бывший музыкальный директор, также вернется на фестиваль после нескольких лет отсутствия. В 2025 году он проведет четыре представления "Лоэнгрина", с интригующим сценическим дизайном художника Neo Rauch. Спортивный "Кольцо Нибелунга" будет представлен в постановке Валентина Шварца в последний раз в 2024 году.

Ожидание золотого юбилея

В знаменательный год 2026, когда история фестиваля достигнет своего 150-летия, фестиваль анонсировал эксклюзивное "Кольцо", не раскрыв дополнительных подробностей. Катарина Вагнер также планирует небольшое отклонение от строгого канона: на фестивальном доме будет поставлена работа Вагнера "Риенци".

Объявления фестиваля также включали информацию о том, что впервые в истории фестиваля больше женщин-дирижеров, таких как Симоне Янг, Оксана Лынив и Натали Стуцман, дирижировали "другими" представлениями с круглым поперечным сечением по сравнению с их мужчинами-коллегами. Круглое поперечное сечение было заметно в сценических дизайнах для некоторых постановок, таких как та, которую поставил Tobias Kratzer для "Тангейзера".

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