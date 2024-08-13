- Около 55 000 подписей на петицию о предоставлении образовательного отпуска

Гражданская петиция о предоставлении оплачиваемого отпуска для обучения в Саксонии близка к завершению. Ее цель - гарантировать работникам пять дней оплачиваемого отпуска в год для получения дополнительного образования. Более 55 000 подписей под петицией уже подтверждены и будут переданы Президенту Саксонского ландтага Маттиасу Рёслеру 21 августа, сообщил Дойче Геверкшафтсбунд (ДГБ).

"Это большой успех. Призыв к введению обязательного отпуска для обучения в Саксонии звучит все громче накануне выборов в ландтаг. 55 000 граждан вводят законопроект в Саксонский ландтаг через прямую демократию и ожидают, что все демократические силы в парламенте серьезно отнесутся к их просьбе", - заявила доверенное лицо петиции, вице-президент ДГБ Даниэла Колбе.

Коалиция профсоюзов, партий, религиозных, независимых и социальных организаций собирала подписи под петицией "5 дней времени для обучения в Саксонии" с сентября. Поскольку собрано более 40 000 подписей, петицию теперь можно проверить на допустимость. Если законодатели отклонят законопроект, инициаторы могут инициировать референдум, для чего потребуется не менее 450 000 подписей в течение шести месяцев. В случае успеха это приведет к референдуму.

В отличие от Саксонии, в Баварии на данный момент нет подобной петиции об отпуске для обучения, несмотря на потенциальную пользу для профессионального роста сотрудников. Успех петиции в Саксонии может вдохновить подобные инициативы в других немецких землях, в том числе в Баварии.

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