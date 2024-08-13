Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Около 55 000 подписей на петицию о предоставлении образовательного отпуска

Во всех федеральных землях, кроме Баварии и Саксонии, имеется правовой претензией на оплачиваемый отпуск для обучения или время обучения. В одной из двух свободных земель планируется ввести народную инициативу для исправления этого.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
В Саксонии было собрано около 55 000 подписей под популярной инициативой о пяти днях учебных...
В Саксонии было собрано около 55 000 подписей под популярной инициативой о пяти днях учебных отпусков.

- Около 55 000 подписей на петицию о предоставлении образовательного отпуска

Гражданская петиция о предоставлении оплачиваемого отпуска для обучения в Саксонии близка к завершению. Ее цель - гарантировать работникам пять дней оплачиваемого отпуска в год для получения дополнительного образования. Более 55 000 подписей под петицией уже подтверждены и будут переданы Президенту Саксонского ландтага Маттиасу Рёслеру 21 августа, сообщил Дойче Геверкшафтсбунд (ДГБ).

"Это большой успех. Призыв к введению обязательного отпуска для обучения в Саксонии звучит все громче накануне выборов в ландтаг. 55 000 граждан вводят законопроект в Саксонский ландтаг через прямую демократию и ожидают, что все демократические силы в парламенте серьезно отнесутся к их просьбе", - заявила доверенное лицо петиции, вице-президент ДГБ Даниэла Колбе.

Коалиция профсоюзов, партий, религиозных, независимых и социальных организаций собирала подписи под петицией "5 дней времени для обучения в Саксонии" с сентября. Поскольку собрано более 40 000 подписей, петицию теперь можно проверить на допустимость. Если законодатели отклонят законопроект, инициаторы могут инициировать референдум, для чего потребуется не менее 450 000 подписей в течение шести месяцев. В случае успеха это приведет к референдуму.

В отличие от Саксонии, в Баварии на данный момент нет подобной петиции об отпуске для обучения, несмотря на потенциальную пользу для профессионального роста сотрудников. Успех петиции в Саксонии может вдохновить подобные инициативы в других немецких землях, в том числе в Баварии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно