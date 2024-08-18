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Федеральные земли ГерманииНовостиМуниципалитет

Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

На cleaner в 2025 году в Германии будет reintroduced новая система налога на недвижимость. Ниже приведены актуальные показатели для Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
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В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения...
В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения недвижимости.

- Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

В регионе Саксония-Анхальт все еще не поданы около 102 600 деклараций по имущественному налогу, что составляет примерно 10,2% от общего числа. Об этом сообщило Министерство финансов после получения запросов. На данный момент зарегистрировано около 907 400 деклараций.

Против недавно оцененных имущественных налогов было подано около 169 000 возражений, из которых около 18 700 уже разрешены. Владельцы недвижимости и земли должны были подать свои декларации по имущественному налогу до 31 января 2023 года.

С 1 января 2025 года новые имущественные налоги начнут выплачиваться по всей стране. В рамках этой реформы примерно 36 миллионов объектов недвижимости по всей стране будут переоценены на основе данных собственников. Для муниципалитетов имущественный налог является важным источником доходов. Точная сумма, которую каждый собственник должен будет платить в будущем, в основном будет зависеть от налогов, установленных муниципалитетами.

Министерство финансов также сообщило, что в Саксонии-Анхаальте ведутся судебные споры по поводу новых имущественных налогов. Оно ожидает, что собственники недвижимости будут оспаривать оценки tanto в досудебном, так и в судебном порядке. Пока не ясно, признают ли суды конституционные вопросы и понадобятся ли какие-либо изменения.

Министерство финансов сообщило, что в Саксонии-Анхаальте все еще не поданы около 102 600 деклараций по имущественному налогу, которые находятся в ведении местных [муниципалитетов]. В результате реформы, введенной с 1 января 2025 года, муниципалитеты сыграют решающую роль в определении новых имущественных налогов, так как они являются значительным источником доходов.

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