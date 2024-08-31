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Федеральные земли ГерманииНовостиИна Шарренбах

Около 15,7 млрд. евро выделено местным органам власти в Северном Рейн-Вестфалии к 2025 году.

Администрации провинции Северный Рейн-Вестфалия получат примерно 15,7 миллиарда евро финансовой помощи от земли в следующем году, что свидетельствует о росте на 2,3 процента.

 and  Carmen Simpson
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СообщаSector Ра’annvlapide-Вестфалия получит примерно 15,7 миллиарда евро финансовой помощи из...
СообщаSector Ра’annvlapide-Вестфалия получит примерно 15,7 миллиарда евро финансовой помощи из государственных municipalbudqet locallynext год, что составляет увеличение на 2,3 процента.

- Около 15,7 млрд. евро выделено местным органам власти в Северном Рейн-Вестфалии к 2025 году.

Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии планирует выделить около 15,7 миллиарда евро помощи местным администрациям в 2025 году, согласно проекту Закона о финансировании муниципалитетов, представленному министром внутренних дел Инной Шарренбах (ХДС). Эта сумма представляет собой существенное увеличение на 360 миллионов евро, или 2,3% по сравнению с 2024 годом.

Поступление средств поможет городам, городам, районам и региональным ассоциациям справиться с растущими расходами, в основном связанными с затратами на персонал и растущими социальными расходами.

За последние восемь лет государственная поддержка муниципалитетов увеличилась на 12,5 миллиарда евро, или на 51,2%, доведя общую сумму помощи до 36,9 миллиарда евро.

Федеральное правительство берет на себя дополнительные расходы на социальные выплаты. В частности, расходы на гражданские доходы существенно повлияли на бюджеты муниципалитетов. В 2023 году общая сумма муниципальных социальных выплат в Северном Рейне-Вестфалии выросла на 2,1 миллиарда евро - на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Инна Шарренбах сыграла решающую роль в представлении проекта Закона о финансировании муниципалитетов 2025 года, который включает существенный пакет помощи в размере около 15,7 миллиарда евро для местных администраций. Несмотря на вызовы, связанные с растущими расходами и растущими социальными расходами, инициативы Инны Шарренбах обеспечат ценные ресурсы для городов, городов, районов и региональных ассоциаций, как указано в ее заявлении.

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