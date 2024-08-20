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ПанорамаНовостиЗдоровье и безопасность

Около 1400 случаев заболевания Mpox за неделю в Африке.

В наступающей неделе Демократическая Республика Конго anticipation получать первую поставку вакцин от оспы обезьян. Одновременно отмечается тревожный рост случаев оспы обезьян, особенно в Центральной Африке.

 and  Hanna Hofmann
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Профессионал в области здравоохранения в Конго раздаёт информацию об illness Mpox.
Профессионал в области здравоохранения в Конго раздаёт информацию об illness Mpox.

- Около 1400 случаев заболевания Mpox за неделю в Африке.

Африканская организация здравоохранения CDC Africa зафиксировала почти 1400 новых случаев заболевания Мпокс за неделю. На данный момент зарегистрировано около 19 000 случаев с начала года, заявил глава CDC Жан Касея на пресс-конференции. Более 500 человек скончались от заболевания с начала года. Выскакивание болезней в основном происходит в Центральной Африке, с Демократической Республикой Конго, сообщившей о почти 17 800 случаях с начала года.

По словам Касеи, Мпокс становится серьезной проблемой в восточной части Конго, в частности, в Южном Киву. Продолжающийся конфликт в этом богатом ресурсами регионе привел к тому, что сотни тысяч людей живут в тесноте как перемещенные лица. Это облегчает распространение болезней, и даже элементарные гигиенические мероприятия, такие как социальное дистанцирование, мытье рук и ношение масок, часто нецелесообразны.

В Буркина-Фасо за неделю наблюдалось увеличение случаев Мпокс с 265 до 572, согласно данным CDC.

Ожидаются вакцины из США

Министерство здравоохранения Конго ожидает получение первой партии вакцин из США в течение следующей недели. Касея назвал низкие показатели вакцинации одним из барьеров для управления заболеванием. Однако Африке не хватает собственных производственных мощностей по вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень тревоги до максимального из-за вспышек Мпокс в Африке и появления потенциально более опасного штамма. Это должно стимулировать бдительность со стороны мировых властей. Ранее CDC Africa уже установила максимальный уровень тревоги для континента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает важность приоритетного внимания к мерам здравоохранения и безопасности в ответ на вспышки Мпокс и появление нового штамма. Усиленное внимание, включая усиление надзора и способностей реагирования, является ключевым для предотвращения распространения заболевания.

В сложившейся ситуации важно, чтобы пострадавшие страны уделяли приоритетное внимание созданию местных производственных мощностей по вакцинации, чтобы обеспечить стабильное снабжение вакцинами и лучше справляться с будущими кризисами в области здравоохранения.

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