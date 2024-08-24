Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОтдых

Около 137 тысяч школьников в Гамбурге уже получили бесплатные транзитные проезды.

В начале нового академического года Гамбург предлагает каждому студенту в городе бессрочный бесплатный билет на общественный транспортGermany. Preliminary statistics от Hamburg Transport Authority модуляция того, что это предложение используется.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- Около 137 тысяч школьников в Гамбурге уже получили бесплатные транзитные проезды.

Всего за несколько дней до завершения каникул, более 37 000 учащихся из Гамбурга уже получили бесплатный проездной билет по Германии. Об этом сообщил представитель Ассоциации общественного транспорта Гамбурга (HVV) на прошлой неделе, когда началось распространение билетов. Ранее более 100 000 учащихся получили скидочный билет, который автоматически перейдет в бесплатный с 1 сентября.

Новый билет позволяет учащимся Гамбурга бесплатно путешествовать по Германии. В HVV они уже могут воспользоваться этой привилегией с следующей среды. Транспортная ассоциация объявила последние четыре дня августа периодом доброй воли. С 1 сентября бесплатный проезд будет доступен только тем, кто получил билет. HVV подчеркивает необходимость заказа: "Бесплатный распределяемый HVV Germany ticket для учащихся должен получить только тот, кто планирует его использовать".

210 000 потенциальных получателей

Траffic Senator Аньес Тяркс (Зеленые) из Гамбурга объявил: "Я рад, что с 1 сентября мы можем предложить более 210 000 учащимся в Гамбурге более широкие и привлекательные программы мобильности". Сенат ожидает, что около 168 000 учащихся - примерно 80% из тех, кто имеет право на это - воспользуются этой возможностью, как указано в заявлении.

Эта новая политика, как ожидается, обойдется в почти 14 миллионов евро для бюджета в этом году. В 2023 году Сенат оценивает, что на основе текущей ежемесячной цены в 49 евро для проездного по Германии потребуется около 99 миллионов евро. Если больше учащихся запросят билет, чем ожидалось, Сенат покроет расходы, возмещая HVV за каждый заказанный билет.

Бесплатный билет можно получить только онлайн. Родители должны заказать его для детей младше 15 лет. Учащиеся в возрасте 16 лет и старше могут заказать его самостоятельно, но должны предоставить доказательство из школы.

После получения бесплатного проездного билета по Германии учащиеся Гамбурга могут насладиться поездками во время каникул без дополнительных затрат. Благодаря новой политике ожидается, что больше учащихся воспользуются этими каникулами, что приведет к значительному увеличению расходов для Сената.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Во время ночного осмотра на посту человека с содержанием алкоголя в крови почти 3 промилле, не...
Федеральные земли Германии

Лица, управляющие транспортными средствами без действительного водительского удостоверения, сохраняющие скорость, едва превышающую три мили в час.

В Ансбахе saxты немецкие правоохранительные органы выявили водителя с концентрацией алкоголя в крови 3,0 промиля. Во время процедуры анализа крови обнаружился любопытный аспект.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фестиваль Воды и Света начинается в 22:00, продлится с конца августа до конца сентября и закончится...
Федеральные земли Германии

Растения и цветы, освещенные водой и светом, очаровывают посетителей

Загадочные огни освещают, вода струится, и завораживающая музыка звучит: водно- световые представления в Парке Растительных и Цветочных Клумб долгие годы являются любимой atraкцией посетителей Hambурга. Представлены два новых предложения.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Бад-Брамбахе, что привело к серьезным травмам двух человек.
Федеральные земли Германии

В Бад-Брамбахе два человека получили тяжелые ранения.

Внезапно находящийся за рулем водитель в Бад-Брамбахе почувствовал себя плохо и потерял контроль над управляемым им транспортным средством, что привело к аварии.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Парк дворца в Шверине был временно закрыт в ноябре 2023 года из-за нескольких деревьев, которые...
Федеральные земли Германии

Закрытые исторические парки: практика, чтобы избежать повторения

Билеты исторических парков Мекленбург-Передняя Померания были недоступны для посетителей в течение длительного периода из-за вопросов безопасности. Более 25 000 деревьев были классифицированы как представляющие риск. Есть ли в ближайшее время потенциальное решение этой проблемы?

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Во время ночного осмотра на посту человека с содержанием алкоголя в крови почти 3 промилле, не...
Федеральные земли Германии

Лица, управляющие транспортными средствами без действительного водительского удостоверения, сохраняющие скорость, едва превышающую три мили в час.

В Ансбахе saxты немецкие правоохранительные органы выявили водителя с концентрацией алкоголя в крови 3,0 промиля. Во время процедуры анализа крови обнаружился любопытный аспект.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фестиваль Воды и Света начинается в 22:00, продлится с конца августа до конца сентября и закончится...
Федеральные земли Германии

Растения и цветы, освещенные водой и светом, очаровывают посетителей

Загадочные огни освещают, вода струится, и завораживающая музыка звучит: водно- световые представления в Парке Растительных и Цветочных Клумб долгие годы являются любимой atraкцией посетителей Hambурга. Представлены два новых предложения.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Бад-Брамбахе, что привело к серьезным травмам двух человек.
Федеральные земли Германии

В Бад-Брамбахе два человека получили тяжелые ранения.

Внезапно находящийся за рулем водитель в Бад-Брамбахе почувствовал себя плохо и потерял контроль над управляемым им транспортным средством, что привело к аварии.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно