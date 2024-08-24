- Около 137 тысяч школьников в Гамбурге уже получили бесплатные транзитные проезды.

Всего за несколько дней до завершения каникул, более 37 000 учащихся из Гамбурга уже получили бесплатный проездной билет по Германии. Об этом сообщил представитель Ассоциации общественного транспорта Гамбурга (HVV) на прошлой неделе, когда началось распространение билетов. Ранее более 100 000 учащихся получили скидочный билет, который автоматически перейдет в бесплатный с 1 сентября.

Новый билет позволяет учащимся Гамбурга бесплатно путешествовать по Германии. В HVV они уже могут воспользоваться этой привилегией с следующей среды. Транспортная ассоциация объявила последние четыре дня августа периодом доброй воли. С 1 сентября бесплатный проезд будет доступен только тем, кто получил билет. HVV подчеркивает необходимость заказа: "Бесплатный распределяемый HVV Germany ticket для учащихся должен получить только тот, кто планирует его использовать".

210 000 потенциальных получателей

Траffic Senator Аньес Тяркс (Зеленые) из Гамбурга объявил: "Я рад, что с 1 сентября мы можем предложить более 210 000 учащимся в Гамбурге более широкие и привлекательные программы мобильности". Сенат ожидает, что около 168 000 учащихся - примерно 80% из тех, кто имеет право на это - воспользуются этой возможностью, как указано в заявлении.

Эта новая политика, как ожидается, обойдется в почти 14 миллионов евро для бюджета в этом году. В 2023 году Сенат оценивает, что на основе текущей ежемесячной цены в 49 евро для проездного по Германии потребуется около 99 миллионов евро. Если больше учащихся запросят билет, чем ожидалось, Сенат покроет расходы, возмещая HVV за каждый заказанный билет.

Бесплатный билет можно получить только онлайн. Родители должны заказать его для детей младше 15 лет. Учащиеся в возрасте 16 лет и старше могут заказать его самостоятельно, но должны предоставить доказательство из школы.

После получения бесплатного проездного билета по Германии учащиеся Гамбурга могут насладиться поездками во время каникул без дополнительных затрат. Благодаря новой политике ожидается, что больше учащихся воспользуются этими каникулами, что приведет к значительному увеличению расходов для Сената.

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