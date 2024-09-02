- Около 10 000 работников отелей в Соединенных Штатах устроили забастовку, требуя повышения зарплат.

Около 10 000 работников сектора гостиниц в США провели забастовку в течение праздничных дней, требуя лучшей оплаты и условий труда. Согласно профсоюзу Unite Here, акция протеста затронула 24 отеля в восьми городах, таких как Бостон, Сиэтл и Сан-Франциско. Под удар попали отели сетей, таких как Hilton, Marriott и Hyatt.

Профсоюз сообщает, что многие сотрудники вынуждены подрабатывать, чтобы свести концы с концами, так как одного дохода недостаточно для покрытия расходов на жизнь. Переговоры с работодателями в течение нескольких месяцев не принесли результатов, согласно критике Unite Here.

Забастовка запланирована на окончание во вторник.

Мэри Табонар, уборщица в отеле Hilton на Гавайях, рассказала о своих трудностях, связанных с выживанием от зарплаты к зарплате, часто не будучи уверенной в возможности оплаты аренды, расходов на жизнь и медицинской страховки для своей семьи. Как одиночная мать, она вынуждена работать на второй работе, как указано в заявлении от Unite Here.

Михаэль Д'Анджело, высокопоставленный исполнительный директор Hyatt, сказал газете New York Times, что компания сожалеет о решении сотрудников начать забастовку, но готова к переговорам. Компания имеет запасные планы для минимизации последствий забастовки. Забастовка, как ожидается, продолжится во многих городах до вторника.

Трудности на рынке труда, с которыми сталкиваются работники отелей, как видно из необходимости иметь несколько работ, чтобы сводить концы с концами, являются основным предметом спора. Несмотря на длительные переговоры, требования профсоюза о повышении оплаты и условий труда не были удовлетворены работодателями отелей.

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