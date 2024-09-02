Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиРынок труда

Около 10 000 работников отелей в Соединенных Штатах устроили забастовку, требуя повышения зарплат.

Большое количество рабочих в отрасли американских отелей принимают участие в стачке, в которую вовлечены известные сети отелей, в ходе выходных в День Труда.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Тысячи сотрудников в секторе гостеприимства США борются за повышение стандартов на рабочем месте.
Тысячи сотрудников в секторе гостеприимства США борются за повышение стандартов на рабочем месте.

- Около 10 000 работников отелей в Соединенных Штатах устроили забастовку, требуя повышения зарплат.

Около 10 000 работников сектора гостиниц в США провели забастовку в течение праздничных дней, требуя лучшей оплаты и условий труда. Согласно профсоюзу Unite Here, акция протеста затронула 24 отеля в восьми городах, таких как Бостон, Сиэтл и Сан-Франциско. Под удар попали отели сетей, таких как Hilton, Marriott и Hyatt.

Профсоюз сообщает, что многие сотрудники вынуждены подрабатывать, чтобы свести концы с концами, так как одного дохода недостаточно для покрытия расходов на жизнь. Переговоры с работодателями в течение нескольких месяцев не принесли результатов, согласно критике Unite Here.

Забастовка запланирована на окончание во вторник.

Мэри Табонар, уборщица в отеле Hilton на Гавайях, рассказала о своих трудностях, связанных с выживанием от зарплаты к зарплате, часто не будучи уверенной в возможности оплаты аренды, расходов на жизнь и медицинской страховки для своей семьи. Как одиночная мать, она вынуждена работать на второй работе, как указано в заявлении от Unite Here.

Михаэль Д'Анджело, высокопоставленный исполнительный директор Hyatt, сказал газете New York Times, что компания сожалеет о решении сотрудников начать забастовку, но готова к переговорам. Компания имеет запасные планы для минимизации последствий забастовки. Забастовка, как ожидается, продолжится во многих городах до вторника.

Трудности на рынке труда, с которыми сталкиваются работники отелей, как видно из необходимости иметь несколько работ, чтобы сводить концы с концами, являются основным предметом спора. Несмотря на длительные переговоры, требования профсоюза о повышении оплаты и условий труда не были удовлетворены работодателями отелей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Произошло преднамеренное сейсмическое событие в Нижней Саксонии
Экономика

Volkswagen требует свежей фигуры, похожей на Питера Харца.

Volkswagen требует свежей фигуры, похожей на Питера Харца. Из-за неудачи VW Group в достижении своих целей по экономии совет директоров рассматривает жесткие меры, такие как возможные увольнения и даже закрытие завода в Германии. Ранее маловероятная ситуация может стать суровой реальностью. За несколько секунд до полудня в Вольфсбурге было принято решение

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Аналитик выражает, что общая способность превышает необходимость.
Экономика

Специалист обнаружил признаки проблем с местом землетрясения в Volkswagen

Специалист обнаружил признаки проблем с местом землетрясения в Volkswagen Эксперты не удивлены недавними мерами Volkswagen по сокращению расходов, связывая их с проблемами местоположения, фундаментальными сдвигами и спорными решениями. Вряд ли Volkswagen является единственной крупной корпорацией, столкнувшейся с такими трудностями. Новые инициативы Volkswagen по снижению затрат, которые могут включать закрытие заводов,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.
Экономика

Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.

Будущие планы для НПЗ Шветта предусматривают рассмотрение федеральным правительством продления доверительного управления. Потенциальный инвестор заинтересован в приобретении акций от российской государственной корпорации 'Роснефть'.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Не доверяйте слепо заявлениям маркетинга: правда о этикетках пищевых продуктов.
Главные темы

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта Упаковка может вводить в заблуждение в отношении продуктов. Термины, такие как "эко- friendly" и "произведено местно", часто используются для продвижения товаров, но они могут быть вводящими в заблуждение и приводить к недовольству потребителей. Эти проблемы часто

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.
Главные темы

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

Во время Второй мировой войны, останки множества людей, жестоко убитых немцами, были похоронены в Польше. В понедельник похоронная церемония в Чохнице, городе северной Польши, собрала сотни участников. Деревянные гробы были перенесены на местное кладбище, где покоятся жертвы нацистских зверств.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно