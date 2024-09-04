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ПанорамаНовостиСеверное море

Океанское судно "Верти" успешно извлечено из подводных глубин.

 and  Anthony Ross
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Корма судна была найдена несколько дней назад
Корма судна была найдена несколько дней назад

Океанское судно "Верти" успешно извлечено из подводных глубин.

В проливеGerman Bight Северного моря завершилась примечательная операция по подъёму затонувшего судна, хоть и с небольшим опозданием. Недавно специальный кран поднял носовую часть затонувшего грузового судна "Верти" со дна океана на поверхность. К сожалению, нет никаких признаков трёх пропавших моряков.

Через восемь месяцев после трагического столкновения двух судов в проливеGerman Bight были подняты последние значительные останки затонувшего "Верти". Универсальный кран разместил примерно 50-метровую носовую секцию на платформу, как сообщил представитель Генерального директората водных путей и судоходства.

"Сегодняшняя выдающаяся операция по подъёму была успешно и безопасно завершена", - заявил Эрик Оехльманн, глава Генерального директората водных путей и судоходства, согласно официальному заявлению. Он признал профессионализм всех, кто участвовал в операции в очень сложных условиях. Кормовая часть судна, которая разломилась под водой, была поднята со дна океана несколько дней назад. Буксир впоследствии доставит обломки в Нидерланды для утилизации.

Операция по подъёму задержалась во вторник. Планируемые цепи для подъёма соскользнули с дна океана и сами оказались на дне, как объяснил Марк Антоний Руйяккерс, один из руководителей операции. Цепи были временно прикреплены к перилам "Верти", но они также сломались. Диверсанты были отправлены, чтобы вернуть цепи с дна океана и прикрепить их снова.

Генеральное директорат водных путей и судоходства Бонна объявило, что для подъёма разломанного судна был использован один из самых мощных плавучих кранов в Европе, Hebo Lift 10. capable of lifting up to 2,200 tons, the Hebo Lift 10 was used in this operation.

В ранние утренние часы 24 октября 2023 года прибрежное моторное судно "Верти" и грузовое судно "Полесье" столкнулись в проливеGerman Bight юго-западнее высокоморского острова Гельголанд. В результате "Верти", перевозившая команду из 7 моряков и 187 рулонов стальной проволоки, затонула. Множество судов и немецкий военный вертолёт искали судно. Неблагоприятные погодные и морские условия затруднили операцию. Двоих членов экипажа спасли из воды, но спасательные efforts came too late for five others. Тела двух мужчин были найдены, но нет никаких новостей о трёх пропавших моряках. Предполагается, что они погибли в катастрофе.

После успешного подъёма носовой части внимание команды по подъёму переключилось на извлечение кормовой части "Верти" со дна Северного моря. Несмотря на некоторые трудности, встреченные в ходе операции, обширность дна океана и навыки диверсантов гарантировали безопасное извлечение кормовой части.

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