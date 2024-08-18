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КультураНовостиКоролевская семья

Охранники принца Андрея выбрали для него лучший способ.

Сообщается, что Чарльз якобы распустил детали охраны принца Ανδρέα. Эта эксклюзивная служба финансировалась монархом с 2022 года.

 and  Christian Meier
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Приводят в порядок королевские финансы: суверен принимает решение прекратить финансирование охраны...
Приводят в порядок королевские финансы: суверен принимает решение прекратить финансирование охраны принца Эндрю.

- Охранники принца Андрея выбрали для него лучший способ.

Андрей, 64 года, недавно получил частное финансирование от Чарли, 75 лет, для своей личной безопасности после потери государственной полицейской защиты, последовавшей за его отказом от королевских обязанностей в 2022 году. Недавние новости сообщают, что Чарли может планировать прекратить деятельность команды безопасности Андрея. Как сообщает "Сан на воскресенье", персоналу безопасности сказали, что их услуги больше не требуются с ноября.

Источники из "Дейли мейл" также предполагают, что это может означать "принц должен покинуть королевский домик". Инсайдер заявил: "Это потенциально может означать". Чарли и Андрей якобы проводят выходные вместе в поместье Балморал в Шотландии.

Возможное переселение из Королевского домика в Коттедж Фрогмор

После обнародования подробных судебных документов в отношении скандала с Джеффри Эпштейном на Андрея оказывалось огромное давление. Ранее в этом году сообщалось, что Андрей отказался от предложения переехать из Королевского домика в Коттедж Фрогмор, который находится поблизости.

С 2003 года Андрей подписал 75-летнюю аренду на особняк. В январе сообщалось, что если Андрей хочет продолжать жить в 30-комнатном особняке в парке Виндзор, он должен будет нести ответственность за многомиллионные расходы на безопасность.

Скандал с Эпштейном: имя Андрея упоминается более 70 раз в судебных документах

Сообщается, что имя Андрея упоминалось более 70 раз в судебных документах, связанных со скандалом с сексуальным насилием Джеффри Эпштейна. Тем не менее, на тот момент Metropolitе Police объявили, что не было начато новых расследований. Андрей решительно отрицал обвинения и урегулировал гражданский иск с Вирджинией Гюффре, 41 год, в 2022 году.

В мае 2020 года Андрей принял решение отказаться от своих королевских обязанностей. В январе 2022 года Андрей отказался от своих титулов и покровительств и больше не называется "Его королевское высочество".

Королевская семья подвергается критике из-за участия Андрея в скандале с Джеффри Эпштейном, при этом его имя упоминается более 70 раз в связанных судебных документах. Несмотря на это, Андрею приходится нести расходы на обеспечение своей безопасности в Королевском домике, так как аренда, которую он подписал в 2003 году, требует от него покрытия значительных расходов на безопасность.

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