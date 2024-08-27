- Охотник успешно выстрелил, поразив своего спутника во время охотничьей экспедиции.

Во время увлекательной охоты на кабана в Хайбахе, районе Остальб, между понедельником и вторником, охотник случайно застрелил своего напарника. Ошибка произошла, когда 41-летний охотник выпустил выстрел, который неожиданно попал в голову 56-летнего товарища вместо дикого кабана. Несчастного жертву с серьезными травмами доставили в больницу, но в настоящее время его жизнь не находится в непосредственной опасности. Правоохранительные органы начали расследование инцидента против виновного охотника.

Ошибка во время охоты на кабана привела к серьезным происшествиям, затронувшим обоих охотников. Инцидент вызвал тщательное расследование со стороны правоохранительных органов.

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