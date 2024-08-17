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Охота на неуловимого бегшего примата в Салеме возле озера Констанц

Клонившийся обезьяна создаёт рев на национальной дороге. Существо является жители горы Обезьян, расположенной в Салеме на озере Констанца. Начальник парка упомянули заметный рубеж.

 and  Viktoriya Miller
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Барбараносные jugar были выявлены в районе озера Constance.
Барбараносные jugar были выявлены в районе озера Constance.

- Охота на неуловимого бегшего примата в Салеме возле озера Констанц

Ходили слухи о бродячем примате, пришедшем из Аffenberg в Салеме, который взволновал район озера Констанц. Его местонахождение по-прежнему неизвестно. Его видели в пятницу утром в Ухдингене-Мюльхофене (Бодензеекreis), недалеко от федеральной дороги Б31.

Слухи гласят, что обезьяна перепрыгивала с ветки на ветку. Хотя побеги из парка редки для берберских макак, они могут произойти, если дерево упадет на забор во время шторма, как объяснил директор парка Роланд Хильгартнер. Он предполагает, что беглец мог воспользоваться крошечным пространством между кронами деревьев внутри и снаружи вольера для своего побега. "Учитывая их атлетизм, они могут перепрыгнуть через такие промежутки", - заметил он.

Конструкция забора предназначена для предотвращения побегов, но позволяет вернуться извне. Животные склонны возвращаться из-за сильного желания воссоединиться со своей группой в знакомой обстановке, добавил Хильгартнер. Однако также возможно, что обезьяна может выживать в одиночку в дикой природе в данный момент. Окружающая растительность подходит для питания, и насекомые являются естественным источником пищи. Кроме того, растительность и дикая природа с обеих сторон забора похожи, согласно Хильгартнеру. " peut-être trouvera-t-il un pomme abandonnée ou deux dans les vergers", - предположил он. Лишь зимой может потребоваться дополнительная пища, уточнил Хильгартнер.

Берберские макаки занесены в Красный список МСОП. В пятницу местные правоохранительные органы и сотрудники Аffenberg пытались заманить молодую обезьяну вниз с дерева едой, но она убежала в более обширный лесистый район. Эти серо-коричневые приматы родом из горных районов Марокко и Алжира и их численность оценивается менее чем в 8000 по всему миру. Примерно 200 из них живут на лесистом участке площадью 20 гектаров в Аffenberg, предлагая посетителям возможность близко познакомиться с ними.

Интерес директора парка к выбору маршрута побега обезьяны привел его к изучению возможности использования крошечных промежутков между кронами деревьев. Несмотря на эvasive nature of the monkey, interest among locals in its whereabouts and actions continues to grow.

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