- Огромные задачи для полицейских-мотоциклистов в Люннебургской Хайде

Верхом на конях, всегда уважительные: Полиция Нижней Саксонии охраняет природу и дикую фауну в вересковой пустоши и вдоль Эльбы в течение всего лета. Время идеально совпадает с цветением, полицейские на лошадях следят за происходящим в Луненбургской пустоши. "Над Вилседе по выходным много людей," - говорит Мартин Коопманн, начальник конной группы в Ганновере. 59-летний Коопманн служит бок о бок с этими животными уже 39 лет, и его коня зовут Пирол.

С августа до конца сентября офицеры патрулируют природный reserve. Они следят за лесом, болотами и вересковыми пустошами, обеспечивая соблюдение правил дорожного движения. Они также следят за тем, чтобы пешеходы придерживались указанных троп и держали своих собак на поводке. По словам Коопманна, в этом году наблюдается значительный рост числа пользователей электросамокатов: "Чем больше людей, тем больше нужно быть осторожным".

Угроза лесных пожаров накладывает запрет на курение и приготовление пищи на открытом огне в природном reserve, который офицеры неукоснительно соблюдают. Они также проверяют повозки и верховых животных, проходящих через Южно-Вересковую природную зону. Кроме того, полицейские на лошадях служат точками контакта для туристов, направляющихся к цветению пустоши в больших количествах.

Обычно лошадей меняют каждые примерно четыре недели коллегами из столицы земли. В этом году в Блекеде в пойме Эльбы служат только женские офицеры. Они охраняют природу и ее гостей с мая до конца августа.

В летние месяцы полицейские Нижней Саксонии на лошадях следят за пышным цветением в Луненбургской пустоши. В это время они строго соблюдают запрет на курение и приготовление пищи на открытом огне, чтобы предотвратить лесные пожары.

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