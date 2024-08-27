Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЛетний месяц

Огромные задачи для полицейских-мотоциклистов в Люннебургской Хайде

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Полиция Ганновера обеспечивает соблюдение мер безопасности среди посетителей.
Полиция Ганновера обеспечивает соблюдение мер безопасности среди посетителей.

- Огромные задачи для полицейских-мотоциклистов в Люннебургской Хайде

Верхом на конях, всегда уважительные: Полиция Нижней Саксонии охраняет природу и дикую фауну в вересковой пустоши и вдоль Эльбы в течение всего лета. Время идеально совпадает с цветением, полицейские на лошадях следят за происходящим в Луненбургской пустоши. "Над Вилседе по выходным много людей," - говорит Мартин Коопманн, начальник конной группы в Ганновере. 59-летний Коопманн служит бок о бок с этими животными уже 39 лет, и его коня зовут Пирол.

С августа до конца сентября офицеры патрулируют природный reserve. Они следят за лесом, болотами и вересковыми пустошами, обеспечивая соблюдение правил дорожного движения. Они также следят за тем, чтобы пешеходы придерживались указанных троп и держали своих собак на поводке. По словам Коопманна, в этом году наблюдается значительный рост числа пользователей электросамокатов: "Чем больше людей, тем больше нужно быть осторожным".

Угроза лесных пожаров накладывает запрет на курение и приготовление пищи на открытом огне в природном reserve, который офицеры неукоснительно соблюдают. Они также проверяют повозки и верховых животных, проходящих через Южно-Вересковую природную зону. Кроме того, полицейские на лошадях служат точками контакта для туристов, направляющихся к цветению пустоши в больших количествах.

Обычно лошадей меняют каждые примерно четыре недели коллегами из столицы земли. В этом году в Блекеде в пойме Эльбы служат только женские офицеры. Они охраняют природу и ее гостей с мая до конца августа.

В летние месяцы полицейские Нижней Саксонии на лошадях следят за пышным цветением в Луненбургской пустоши. В это время они строго соблюдают запрет на курение и приготовление пищи на открытом огне, чтобы предотвратить лесные пожары.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно