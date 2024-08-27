- Огромные суммы ЭКУ, выделенные на совместные квантовые исследования

Тюрингия выделяет 6,26 миллиона евро на поддержку работы Инновационного хаба квантовой оптики и технологий сенсоров, расположенного в Техническом университете Ильменау и Университете Йены. Эти средства предназначены для создания промышленных приложений с использованием квантовой технологии, как сообщает Технический университет Ильменау. Основной акцент делается на производстве миниатюрных, быстрых, стабильных и энергоэффективных схем, которые могут послужить значительной базой для будущих технологий и приложений, таких как для ИИ, согласно источникам.

Министр экономики и науки Тюрингии Вольфганг Тифензее (СДПГ) объявил о выделении средств. Выделение средств будет растянуто на четыре с половиной года. Инновационный центр InQuoSens был основан в 2017 году.

Министр: Квантовая технология как маяк

"Тюрингия рано распознала потенциал квантовых технологий и в течение нескольких лет целенаправленно поддерживала развитие своей экспертизы в этой области", - заявил Тифензее. Упор на миниатюрные схемы является шагом к созданию "национально значимого исследовательского и производственного центра квантовых технологий".

К концу 2024 года земля инвестирует около 35 миллионов евро в квантовую исследовательскую деятельность в Свободной земле. Это включает в себя текущие федеральные проекты стоимостью около 60 миллионов евро, например, в области квантовой коммуникации.

Самые маленькие компоненты

Кванты являются самыми маленькими и неделимыми элементами, ответственными за физические взаимодействия. Их уникальные свойства делают их полезными в различных областях применения; например, для обеспечения сверхбезопасного передачи данных или минимизации вредных эффектов рентгеновских лучей.

Научная значимость квантовой технологии в Тюрингии была признана министром экономики и науки Вольфгангом Тифензее, который видит в ней потенциальный маяк для региона. Текущая работа в Инновационном хабе квантовой оптики и технологий сенсоров, финансируемая Тюрингией, сосредоточена на создании промышленных приложений с использованием квантовой технологии, в частности, в разработке миниатюрных, стабильных и энергоэффективных схем.

Читайте также: