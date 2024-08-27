Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНаучные

Огромные суммы ЭКУ, выделенные на совместные квантовые исследования

Улучшение финансовой ситуации положительно повлияет на исследовательский центр, совместно используемый двумя университетами, тем самым enkeleденствуя исследовательский ландшафт Тюрингии.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Центр инноваций квантовой оптики и технологии датчиков находится в Техническом университете города...
Центр инноваций квантовой оптики и технологии датчиков находится в Техническом университете города Ильменау и Университете Иены (архивное изображение).

- Огромные суммы ЭКУ, выделенные на совместные квантовые исследования

Тюрингия выделяет 6,26 миллиона евро на поддержку работы Инновационного хаба квантовой оптики и технологий сенсоров, расположенного в Техническом университете Ильменау и Университете Йены. Эти средства предназначены для создания промышленных приложений с использованием квантовой технологии, как сообщает Технический университет Ильменау. Основной акцент делается на производстве миниатюрных, быстрых, стабильных и энергоэффективных схем, которые могут послужить значительной базой для будущих технологий и приложений, таких как для ИИ, согласно источникам.

Министр экономики и науки Тюрингии Вольфганг Тифензее (СДПГ) объявил о выделении средств. Выделение средств будет растянуто на четыре с половиной года. Инновационный центр InQuoSens был основан в 2017 году.

Министр: Квантовая технология как маяк

"Тюрингия рано распознала потенциал квантовых технологий и в течение нескольких лет целенаправленно поддерживала развитие своей экспертизы в этой области", - заявил Тифензее. Упор на миниатюрные схемы является шагом к созданию "национально значимого исследовательского и производственного центра квантовых технологий".

К концу 2024 года земля инвестирует около 35 миллионов евро в квантовую исследовательскую деятельность в Свободной земле. Это включает в себя текущие федеральные проекты стоимостью около 60 миллионов евро, например, в области квантовой коммуникации.

Самые маленькие компоненты

Кванты являются самыми маленькими и неделимыми элементами, ответственными за физические взаимодействия. Их уникальные свойства делают их полезными в различных областях применения; например, для обеспечения сверхбезопасного передачи данных или минимизации вредных эффектов рентгеновских лучей.

Научная значимость квантовой технологии в Тюрингии была признана министром экономики и науки Вольфгангом Тифензее, который видит в ней потенциальный маяк для региона. Текущая работа в Инновационном хабе квантовой оптики и технологий сенсоров, финансируемая Тюрингией, сосредоточена на создании промышленных приложений с использованием квантовой технологии, в частности, в разработке миниатюрных, стабильных и энергоэффективных схем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно