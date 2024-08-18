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Федеральные земли ГерманииНовостиФестиваль Хайфилда

Огромный пожар на велосипеде на фестивале: первоначальные сведения о происхождении

Множество людей радуются на музыкальном фестивале Highfield вблизи Лейпцига. Неожиданно одна из кабинок колеса обозрения загорается, в результате чего несколько человек получают травмы. Обнародованы предварительные данные расследования.

 and  John Stellmacher
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- Огромный пожар на велосипеде на фестивале: первоначальные сведения о происхождении

Детективы добились прогресса в установлении причины пожара на гигантском колесе обозрения на фестивале Хайфилд, расположенном возле озера Штормталь в Лейпциге. Предварительные данные указывают на то, что вещество, находившееся под вагоном аттракциона, могло быть причастно к возгоранию, как считают лейпцигские полицейские. Это вещество, предположительно, воспламенилось "неизвестным способом" и распространилось на одну из кабинок.

Расследование продолжается. На данный момент в результате инцидента на музыкальном фестивале пострадало не менее 23 человек, в том числе сотрудники экстренных служб и полицейские.

Фестиваль Хайфилд

Организаторы фестиваля Хайфилд выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с инцидентом, заверив всех, что их основная забота - о благополучии пострадавших. Все предстоящие мероприятия на фестивале отложены до дальнейшего уведомления в связи с этим трагическим инцидентом.

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