Огромное колесное пламя, якобы зажженное небрежно брошенной сигаретой.

Во время музыкального фестиваля близ Лейпцига, на озере Штормталь, две кабины колеса обозрения внезапно загорелись. По крайней мере, 23 человека получили ранения. Preliminary findings suggest that materials beneath the passenger compartment may have played a part, as reported by Leipzig authorities. These materials ignited spontaneously and subsequently spread to a gondola. The investigation is ongoing.

Согласно сообщениям СМИ, брошенные сигареты или косяки могут быть причиной возгорания материалов, расположенных под решетками кабины. Возможность технической неисправности, такой как электрический пожар, также не исключается, согласно сообщениям Radio Dresden. Газета Bild сообщает, что неправильно размещенные брезенты, используемые для покрытия кабины, могли загореться и распространиться на кабину.

"Никогда не видел ничего подобного"

На данный момент по меньшей мере 23 человека получили ранения во время инцидента, в том числе сотрудники экстренных служб и полицейские. Семнадцать из них были госпитализированы, в том числе четверо с ожогами и один с травмой, полученной в результате падения.

Операторы сообщили, что пожар начался во время смены пассажиров. "Мой персонал сообщил мне, что в кабине никого не было, когда начался пожар", - сказал Саша Ханштейн из Бремена. Он выглядел шокированным и не мог говорить. "Моя семья занимается эксплуатацией колес обозрения уже много лет. Я никогда не видел ничего подобного", - подчеркнул он.

Ханштейн объяснил, что его персонал действовал оперативно, когда увидел пламя. "Они увеличили скорость колеса обозрения и ускорили эвакуацию оставшихся кабинок". По словам оператора, колесо обозрения высотой 38 метров имеет 24 кабины. "Этот автомобиль не старый для колеса обозрения. У меня есть один, которому 30 лет", - отметил Ханштейн.

