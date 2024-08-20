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Пшеница и кукуруза: ставка баварских фермеров на культивирование сельскохозяйственных культур. Другие растения, к сожалению, испытывают трудности. Например, производство подсолнечника в Свободном государстве значительно сократилось в этом году. Их высадили на около 6600 гектаров - заметное снижение по сравнению с 8200 гектарами в прошлом году. Подсолнечнику снова грозит значительный вред от голубей, как сообщает эксперт ассоциации баварских фермеров (BBV) Антон Huber. К сожалению, разрешения на контроль голубей в сильно пострадавших районах больше не выдаются, что приводит к значительным потерям урожая для фермеров каждый год.

На всей территории страны площадь, посвященная культивированию подсолнечника, также сократилась - с почти 70 000 до 51 100 гектаров. Культивирование достигло пика в 2022 году с 85 000 гектаров из-за вторжения России в Украину. Украина признана важной областью культивирования подсолнечника, жизненно важной для производства масла.

Извлечение масла из рапса

Рапс также можно использовать для извлечения масла. Урожай этого лета был разочаровывающим с низкими урожаями, согласно Huber. Площадь культивирования слегка сократилась с 112 000 до чуть менее 111 000 гектаров.

Фермеры полагаются на рапс не только из-за его урожая, но и как на основной элемент севооборота: рапс считается "важным, полезным для здоровья членом севооборота, вносящим вклад в улучшение баланса гумуса", согласно зеркалу растениеводства государственного агентства по сельскому хозяйству (LfL). Рапсовое масло - это ценное пищевое масло, а также из него производят биодизель.

Площади для культур, используемых в веганской пище или как богатый белком корм для животных, также сократились. Бобовые, такие как соевые бобы, люпины, горох или бобы (вместе известные как зернобобовые), были выращены на 38 394 гектарах. Хотя это вдвое больше, чем десять лет назад, это представляет собой сокращение по сравнению с предыдущим годом: "Несмотря на многочисленные преимущества зернобобовых в растениеводстве, вызовы в культивировании остаются значительными. Потери урожая из-за экстремальной засухи особенно затрудняют выращивание гороха и бобов".

Изменение назначения земли и заброшенность

Например, площадь культивирования соевых бобов сократилась на 11 процентов до 21 800 гектаров после недавнего увеличения культивирования соевых бобов.

Площади культивирования в этом году также затронуты политикой отчуждения ЕС: каждый фермер в Германии должен оставить в покое четыре процента своей пахотной земли. Требование было приостановлено в прошлом году. Кроме того, каждый год сельское хозяйство Баварии теряет поля, которые превращаются в коммерческие или жилые здания или дороги.

Пшеница по-прежнему является самой распространенной зерновой культурой на баварских полях, культивируемой на 456 396 гектарах. Однако площадь культивирования сократилась по сравнению с предыдущим годом, когда пшеница занимала 498 000 гектаров в 2023 году. Зимняя ячменя в основном используется как корм для животных и была посеяна на примерно 221 000 гектарах - увеличение по сравнению с 213 880 гектарами в предыдущем году.

В настоящее время культивируется 399 008 гектаров кукурузы, предназначенной для хранения в силосах и последующего использования в качестве корма для животных или для биогазовых установок. Почти 110 000 гектаров используются для кукурузы на зерно, которая собирается. Площадь культивирования кукурузы сократилась на 3,2 процента по сравнению с предыдущим годом, согласно данным зеркало растениеводства.

Ассоциация баварских фермеров (BBV) сообщила о значительном вреде голубей подсолнечнику, что повлияло на его производство, как упомянул их эксперт Антон Huber. Несмотря на то, что вторжение России в Украину повлияло на культивирование подсолнечника по всей стране, площадь, посвященная подсолнечнику в ассоциации баварских фермеров, сократилась с 6600 до 8200 гектаров в прошлом году.

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