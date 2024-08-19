Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, вместимостью

Ограниченный доступ: на некоторых островах могут посетить только любящие птиц

Уникальные птичьи заповедники: Определённые острова и заливочные острова в Северном и Балтийском морях остаются нетронутыми вмешательством человека. Во время соответствующего сезона, на этих участках функционируют станции по мониторингу птиц.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Дизайнированные орнитологические Amtszeit enduredтанцы and мелководные акватории в Северном и...
Дизайнированные орнитологические Amtszeit enduredтанцы and мелководные акватории в Северном и Балтийском морях являются защищенными природнымиzone, на которые можно попасть с(true) конкретным разрешением, если вообще разрешено.

- Ограниченный доступ: на некоторых островах могут посетить только любящие птиц

В пик туристического сезона большинство островов в Северном и Балтийском морях предлагают убежище от стресса повседневной жизни. Однако доступ к некоторым островам, обозначенным как 'птичьи острова' и песчаные банки, ограничен. Эти острова служат домом для одного смотрителя птиц в течение более теплых месяцев.

Одним из таких людей является Неле Валтерлинг, 28-летняя жительница Нордероога, примерно 10-гектарного халлига, расположенного в Шлезвиг-Гольштейне с апреля. Нордероог был основан в 1909 году Обществом по охране птиц и природы Йорсанд и посвящен сохранению природы, в частности, защите птиц. Посетители допускаются только в негнездовой сезон при наличии разрешения на доступ к халлигу, который находится в зоне I национального парка.

Валтерлинг родом из Ахена и в настоящее время делает перерыв в своих исследованиях в области инженерной экологии в Ростоке перед началом своей магистерской диссертации. Ее основная обязанность на птичьей станции - мониторинг отдыхающих и гнездящихся морских и прибрежных птиц.

Нордероог не единственный птичий заповедник в Северном и Балтийском морях. Например, Тришен в Дитмаршене, Шлезвиг-Гольштейн, был посвящен защите птиц с 1909 года. Ранее на нем была ферма и более 80 гектаров сельскохозяйственных угодий, но сейчас он населен только смотрителем птиц Общества защиты природы (NABU) в небольшом деревянном домике на сваях в течение лета.

Кроме того, птичьи острова можно найти в Нижней Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.

Вадденское море в Гамбурге может похвастаться птичьим островом Шархорн. На западе, в Вадденском море Нижней Саксонии, между Боркумом и Юистом, находится птичий остров Меммерт.

Наконец, птичьи острова также встречаются в Балтийском море. Лангенвердер, северо-восток от Поле в Мекленбурге-Передней Померании, служит местом гнездования для нескольких тысяч морских птиц на примерно 22 гектарах. Он был основан в 1910 году и считается самым старым птичьим заповедником на побережье Балтийского моря в Германии. Посетители обычно запрещены, но во время негнездового сезона доступны экскурсии.

Неле Валтерлинг, работающая на Нордерооге, имеет уникальное жилье, так как живет на острове площадью около 10 гектаров в течение более теплых месяцев. Несмотря на его популярность как птичьего заповедника, посетители допускаются только в негнездовой сезон, что указывает на хрупкий баланс, который должен быть сохранен для защиты морских птиц.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП
Федеральные земли Германии

Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП

Объявление об отъезде Мельтем Сагироглу от Bündnis Deutschland: это приводит к снижению представительства партии в Бундестаге, так как они освобождают еще одно место в парламенте.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В Штутгарте специалисты группы по разминированию занимаются нейтрализацией снаряда времен Второй...
Федеральные земли Германии

В Штутгарте успешно обезвредили взрывное устройство времен Второй мировой войны.

Бомба, спрятанная под землей много лет, теперь должна быть извлечена. Однако, прежде чем обезвредить взрывное устройство, убедитесь, что поблизости никого нет.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министры Беهرенс и Вальхманн приводят в действие политику нулевой терпимости.
Федеральные земли Германии

Наблюдается незначительное снижение преступной деятельности, связанной с кланами.

Преступная деятельность, такая как мошенничество и кражи, а также даже особо тяжкие преступления, часто связываются с известной 'клановой сценой'. Недавно министерства внутренних дел и юстиции Нижней Саксонии опубликовали обновленный отчет по этому вопросу.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
C 26 августа по 23 сентября ножи можно сдам в отделениях полиции в Англии и Уэльсе.
Панорама

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби Великобритания ужесточает борьбу с насилием, связанным с ножами, в связи с недавними трагическими смертями троих детей. Страна находится в состоянии хаоса, и правительство пересматривает законы о владении ножами и призывает граждан к сотрудничеству. Власти призывают граждан сдать мачете и так

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно