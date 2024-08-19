- Ограниченный доступ: на некоторых островах могут посетить только любящие птиц

В пик туристического сезона большинство островов в Северном и Балтийском морях предлагают убежище от стресса повседневной жизни. Однако доступ к некоторым островам, обозначенным как 'птичьи острова' и песчаные банки, ограничен. Эти острова служат домом для одного смотрителя птиц в течение более теплых месяцев.

Одним из таких людей является Неле Валтерлинг, 28-летняя жительница Нордероога, примерно 10-гектарного халлига, расположенного в Шлезвиг-Гольштейне с апреля. Нордероог был основан в 1909 году Обществом по охране птиц и природы Йорсанд и посвящен сохранению природы, в частности, защите птиц. Посетители допускаются только в негнездовой сезон при наличии разрешения на доступ к халлигу, который находится в зоне I национального парка.

Валтерлинг родом из Ахена и в настоящее время делает перерыв в своих исследованиях в области инженерной экологии в Ростоке перед началом своей магистерской диссертации. Ее основная обязанность на птичьей станции - мониторинг отдыхающих и гнездящихся морских и прибрежных птиц.

Нордероог не единственный птичий заповедник в Северном и Балтийском морях. Например, Тришен в Дитмаршене, Шлезвиг-Гольштейн, был посвящен защите птиц с 1909 года. Ранее на нем была ферма и более 80 гектаров сельскохозяйственных угодий, но сейчас он населен только смотрителем птиц Общества защиты природы (NABU) в небольшом деревянном домике на сваях в течение лета.

Кроме того, птичьи острова можно найти в Нижней Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.

Вадденское море в Гамбурге может похвастаться птичьим островом Шархорн. На западе, в Вадденском море Нижней Саксонии, между Боркумом и Юистом, находится птичий остров Меммерт.

Наконец, птичьи острова также встречаются в Балтийском море. Лангенвердер, северо-восток от Поле в Мекленбурге-Передней Померании, служит местом гнездования для нескольких тысяч морских птиц на примерно 22 гектарах. Он был основан в 1910 году и считается самым старым птичьим заповедником на побережье Балтийского моря в Германии. Посетители обычно запрещены, но во время негнездового сезона доступны экскурсии.

Неле Валтерлинг, работающая на Нордерооге, имеет уникальное жилье, так как живет на острове площадью около 10 гектаров в течение более теплых месяцев. Несмотря на его популярность как птичьего заповедника, посетители допускаются только в негнездовой сезон, что указывает на хрупкий баланс, который должен быть сохранен для защиты морских птиц.

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