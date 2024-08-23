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Ограничение муниципалитета в соответствии с Законом о возможностях роста

Администрация стремится стимулировать национальную экономику, и Закон о возможностях роста направлен на вклад в это устремление. Согласно новостной статье, это может потенциально повлиять на местные финансовые планы.

 and  Hanna Hofmann
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Закон об расширении возможностей призван облегчить ситуацию для бизнеса, согласно статье в...
Закон об расширении возможностей призван облегчить ситуацию для бизнеса, согласно статье в новостях, что может привести к сокращению источников доходов местных правительств.

- Ограничение муниципалитета в соответствии с Законом о возможностях роста

Согласно Закону о перспективах роста, федеральное правительство планирует оказать помощь бизнесу, но, как сообщает новостной сюжет, это может привести к снижению доходов муниципалитетов.

В Ганновере казначей Аксэль фон дер Ох предсказывает дефицит бюджета в размере нескольких сотен миллионов долларов, начиная с 2027 года, как сообщает "Ханноверская всеобщая газета" (пятница). "Пакет развития партий "трафика" не должен превратиться в долговой пакет для городов и районов", - сказал он газете.

Предлагаются миллиарды в виде льгот

Федеральное правительство планирует улучшить льготы по налогу на имущество и увеличить исследовательские надбавки в рамках этого законодательства. Эти льготы являются частью налогового законодательства. Закон о перспективах роста, после процесса посредничества между Бундестагом и Бундесратом, оказался меньшего масштаба, чем планировалось - вместо ежегодных льгот в размере семи миллиардов евро материализовалось около трех миллиардов евро.

Недавно столица земли Ганновер представила сбалансированный бюджет на 2025 и 2026 годы. Двойной бюджетный проект имеет стоимость 3,19 миллиарда евро в 2025 году и 3,3 миллиарда евро в 2026 году.

Предсказываются значительные потери

Согласно статье, города и муниципалитеты могут понести убытки, в основном в виде доходов от налога на прибыль, основного источника доходов муниципалитетов, и доходов от налога на доходы. Если закон будет принят, казначей Ганновера прогнозирует снижение доходов от налога на доходы на 10 миллионов евро уже в следующем году, что уже учтено в последнем бюджете.

Убытки могут быть более существенными для доходов от налога на прибыль, например, из-за новых вариантов амортизации для предприятий. Размеры убытков остаются неопределенными.

Совет сотрудников выражает озабоченность

Общий совет сотрудников города Ганновера также выразил озабоченность в связи с возможными потерями доходов. "Политические партии в Берлине едва ли управляют своим собственным бюджетом, а затем перекладывают бремя на самых слабых - муниципалитеты", - сказал Томас Шреммер, председатель общего совета сотрудников, газете. "Это просто возмутительно и приведет только к дальнейшему недовольству".

С введением Закона о перспективах роста муниципалитеты, подобные Ганноверу, могут столкнуться с уменьшением доходов из-за возможных потерь в доходах от налога на прибыль и налога на доходы. Аксэль фон дер Ох, казначей Ганновера, предсказывает дефицит бюджета для своего муниципалитета, начиная с 2027 года.

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