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Ограничения на журналистов - тупик на праздновании выборов в AfD

Доступ ограничен для представителей СМИ - AfD, возглавляемая Björn Höcke, празднует победу на выборах на эксклюзивном мероприятии во Франкфурте-на Fachwerk.

 and  Melissa Williams
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В Эрфурте юридические споры блокируют доступ представителей СМИ к избирательному событию АФД.
В Эрфурте юридические споры блокируют доступ представителей СМИ к избирательному событию АФД.

- Ограничения на журналистов - тупик на праздновании выборов в AfD

На вечеринке альтернативы для Германии (АфД) в Эрфурте всех журналистов выгнали после правового спора. Журналисты и фотографы из Германии толпились вокруг места, где собиралась толпа АфД на ночь выборов, надеясь поймать реакции от своей базы. Прибыв, лидер АфД Björn Höcke заявил: "Мы готовимся отметить грандиозную победу tonight". В субботу вечером прозвучал призыв не пускать аккредитованных журналистов.

Согласно прогнозам, АфД комфортно лидировала в Тюрингии, но образование коалиционного правительства казалось немыслимым, так как все другие партии ранее выразили свое несогласие.

АфД заявила, что судебное решение, вынуждающее их пустить определенные издательства, вынудило их отменить мероприятие в первоначальном формате, заявил представитель партии. АфД утверждала, что это решение потребует допуска более 150 представителей СМИ в помещение, которое могло вместить всего 200 человек, в том числе 150 приглашенных гостей. Это неизбежно приведет к перенаселению и угрожает безопасности всех.

Региональный суд Эрфурта в субботу постановил, что АфД должна пустить некоторых журналистов, которых originally не пустили, на свой праздник в Тюрингии. Суд поддержал СМИ, которые чувствовали, что их свобода прессы находится под угрозой. Решение все еще ждет юридического одобрения. Новостной журнал "Der Spiegel", издания Springer "Bild" и "Welt", а также ежедневная газета "taz" объединились, чтобы оспорить это решение.

Несмотря на решение суда, АфД решила провести более скромную вечеринку, минимизируя риск перенаселения и гарантируя безопасность всех. Несмотря на ограниченную вечеринку, было ясно, что поклонники АфД были готовы отпраздновать свой потенциальный триумф на выборах.

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