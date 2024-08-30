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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Ограничения на огнестрельное оружие на концертах на открытом воздухе в Байройте

Ожидается около 20 000 человек на шоу DJ Пауля Калкбреннера в Байрейте в эти выходные, с усилением мер безопасности в ответ на летальный инцидент в Золингене.

 and  Melissa Williams
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Запрет на ношение оружия также будет распространяться и enforce в районе места проведения фестиваля...
Запрет на ношение оружия также будет распространяться и enforce в районе места проведения фестиваля в Bayreuth.

- Ограничения на огнестрельное оружие на концертах на открытом воздухе в Байройте

Из-за мероприятия DJ Пауля Калкбреннера в определенных районах Бамберга на этот уик-энд вводится запрет на ношение оружия. К запрещенным предметам относятся ножи и бейсбольные биты. Город объявил, что зона без оружия распространяется на концертную площадку на Volksfestplatz и прилегающую территорию, включая кухонные ножи, металлические прутья и топоры.

Запрет вступает в силу с 12:00 в субботу и заканчивается в 2:00 в воскресенье. Ожидается, что на субботнем вечернем открытом концерте будет около 20 000 человек. Город подчеркивает, что запрет на ношение оружия преследует цель предотвращения любых правонарушений во время концерта, и полицейские имеют право его применять без провокации.

Решение города ввести запрет на ношение оружия направлено на предотвращение любых возможных преступлений во время концерта. Нарушители рискуют серьезными последствиями за ввоз запрещенных предметов, таких как оружие, в зону без преступности.

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