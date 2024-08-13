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Ограничения для грузовых автомобилей на эстакаде A643

Многие мосты в Рейнланде-Пфальце нуждаются в ремонте.QuerCycling

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Многие мосты нуждаются в ремонте в Рейнланде-Пфальце. (Архивное фото)
Многие мосты нуждаются в ремонте в Рейнланде-Пфальце. (Архивное фото)

- Ограничения для грузовых автомобилей на эстакаде A643

На А643 вблизи развязки Момбах введены строгие ограничения для тяжелых грузовиков с целью разгрузки прилегающего моста. Водителям грузовиков массой до 44 тонн теперь необходимо соблюдать минимальную дистанцию в 50 метров, как сообщили в Западном отделении Автобан ГмбХ. Кроме того, действует запрет на обгон для грузовиков.

Соблюдение минимальной дистанции обязательно даже в случае затора. Крупногабаритные и тяжелые грузы больше не могут пересекать мост. Эти меры распространяются на обе стороны движения. По имеющимся данным, планируется установить опорную конструкцию для стабилизации моста.

А643 проходит от Висбадена через развязку Ширштейн с А66, пересекает Рейн через Ширштейнский Рейнский мост и государственную границу между Гессеном и Рейнланд-Пфальц. Непосредственно после пересечения Рейна находится сложная развязка Момбах с шестью отдельными сооружениями. Момбахский мост состоит из однопролетной надстройки и несет по две полосы в каждую сторону.

Автобан ГмбХ планирует в этом году инвестировать около 150 миллионов евро в содержание и расширение автодорог в штате. Основной фокус работ - ремонт и обновление мостов.

Из-за ухудшения состояния моста на А643 вблизи развязки Момбах введен строгий запрет на обгон и минимальные дистанционные ограничения для тяжелых грузовиков. Соблюдение этих ограничений особенно важно в периоды заторов, чтобы гарантировать безопасность и предотвратить дальнейшее повреждение моста.

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