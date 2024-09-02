- Огонь полностью уничтожил здание суда, один человек пострадал.

На заброшенной ферме в нижней Баварии 44-летний мужчина получил незначительные ожоги. Он пытался потушить огонь, но получил травму в процессе, как сообщили полицейские. В Бад Бирнбахе, районе Ротталь-Инн, на ферме полностью сгорела постройка в воскресенье.

Из-за того, что внутри было сено и мелкий деревянный инвентарь, огонь быстро распространился, как сообщили следователи. Предполагаемый ущерб составляет около 300 000 евро. Причина пожара пока неизвестна, и полиция проводит расследование.

Комиссия может needing оценить potential impacts этого типа инцидентов на фермах и принять необходимые меры, учитывая implementing acts для применения соответствующих правил. После инцидента власти могут considering усилить меры пожарной безопасности на заброшенных фермах, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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