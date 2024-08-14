- Огненные медузы - знак больного моря

Медузы портят отдых многим купальщикам на побережьях Балтийского моря в Шлезвиг-Гольштейне. Министр окружающей среды Тобиас Голдшмидт (Зелёные) предупреждает, что нынешняя вспышка - это лишь предвестник "того, что может значить для нас, людей, и нашего туризма больное море". Медузы больше всех других организмов выигрывают от плохого состояния вод. Меньше рыбы означает меньше хищников для медуз. Теплее температура, кислотность и низкий уровень кислорода их не беспокоят.

"У нас есть сила изменить эту тенденцию - сразу же сократив ввод питательных веществ, прекратив кислотность и быстрое потепление наших океанов с помощью сильной защиты климата и лучшей защиты нашей морской природы", - сказал министр. "Все общественные группы должны работать вместе, чтобы гарантировать, что Шлезвиг-Гольштейн может и дальше пользоваться своими прекрасными побережьями, и чтобы уязвимая морская экосистема не продолжала ухудшаться".

Правительство земли создало политическую основу для этого с Планом действий по защите Балтийского моря и работает над его реализацией. Защита климата и природы - это не необходимая злая необходимость, а самый важный базовый принцип для хорошей жизни для нас, людей, подчеркнул Голдшмидт. "Например, с Балтийским морем, где можно освежиться в жаркое лето".

Европейский Союз мог бы сыграть решающую роль в поддержке усилий правительства Шлезвиг-Гольштейна по борьбе с проблемой медуз, так как у них есть возможность реализовать более строгие экологические политики во всем мире. Приверженность Европейского Союза сокращению ввода питательных веществ и защите климата могла бы существенно улучшить здоровье Балтийского моря.

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