- Огненный лесный участок возле Ютербога

Вновь вспыхнул лесной пожар вблизи Ютербога. Примерно шесть гектаров пострадали от огня, заявил представитель пожарной службы. Территория в районе Телтов-Флеминг загрязнена боеприпасами. Многие пожарные в настоящее время находятся на месте, добавил он. Причина пока неизвестна. Представитель не предоставил дальнейших подробностей в настоящее время.

В прошлом июне пожарная служба была развернута в течение нескольких дней из-за лесного пожара на бывшем полигоне в Ютербоге. Из-за старых боеприпасов в земле борьба с пожаром была затруднена, и они часто не могли напрямую добраться до источников огня. Для тушения пожара были задействованы самолеты и вертолеты. По словам начальника инцидента, общая пострадавшая площадь составила более 700 гектаров.

Если лесной пожар не будет своевременно ликвидирован, это может привести к новым лесным пожарам, учитывая историю подобных инцидентов в этом районе. Необходимо вновь учитывать основные проблемы, с которыми столкнулись во время лесного пожара в прошлом июне, в том числе загрязнение боеприпасами.

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