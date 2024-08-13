- Оглядываясь на себя после потери сыновей

Певец Ник Кейв (66) пережил не только горе, но и изменение перспективы со смертью своих сыновей Артура (2000-2015) и Джеффо (1991-2022). В интервью "ABC News" он рассказал о том, как отвернулся от своей "стыдной формы самовлюбленности" после этой потери и поставил свою семью выше своей роли музыканта. Австралиец уже потерял двоих из своих четырех детей в своей жизни.

"Я отец, муж, дедушка"

До трагических событий Кейв восхищался своим гением и был самовлюбленным. Как он описал это, внезапные смерти показали ему "бессмысленность" его гордыни. "Я отец, муж, дедушка и какой-то гражданин мира. Эти вещи гораздо важнее для меня, чем концепция художника", - объяснил интерпретатор "В мои объятия". Его карьера музыканта и писателя по-прежнему важна для него, но он порвал с "идеей, что искусство превыше всего".

Некоторое время спустя после потери своего 15-летнего сына Артура Кейв почувствовал тягу к религии. Песенник нашел жизнь верующего "очень полезной". В разговоре он также раскрыл, что его жена Сюзи Кейв (57) возвращается к жизни после трагедии, заполняя его "вечным восхищением". После смерти Артура дизайнер моды была "прикована к постели, в темной комнате, в своей собственной могиле". Она вышла из этого символически и вернулась к работе. Кейв описал ее как "огромный источник вдохновения".

Певица стала бабушкой впервые

В мае Кейв поделился радостным опытом на своем сайте "Red Hand Files": его сын Люк (33) и его жена Саша сделали его дедушкой с рождением их сына Романа. Кроме Люка, Ник Кейв - отец еще одного сына, Эрла (24). Он и его покойный брат-близнец Артур родились у его жены Сюзи Кейв. Люк Кейв, с другой стороны, от брака Кейва с бразильянкой Вивианой Карнейро.

Лидер группы Nick Cave and the Bad Seeds потерял своего сына Артура в 2015 году, когда тот упал со скалы. Семь лет спустя он оплакивал смерть Джеффо Кейва. Причина смерти 31-летнего, который работал моделью и актером, неизвестна.

После потери своих сыновей Ник Кейв переоценил свои приоритеты и понял, что быть отцом, мужем и дедушкой для него значит гораздо больше, чем его искусство. С рождением своего внука Романа Ник Кейв стал дедушкой впервые благодаря браку своего сына Люка.

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