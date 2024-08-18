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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Огенштейн подал иск или иск, связанный с шитьем.

Мориц Огенштайн завоевал свой третий титул на решающем пятом дне German Track Cycling Championships, проведенном в Берлине. Клара Шнайдер завоевалаtitle спринта.

 and  Anne Legman
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Клара Шнайдер занимает первое место в национальной категории спринта на чемпионатах по трековому...
Клара Шнайдер занимает первое место в национальной категории спринта на чемпионатах по трековому велоспорту.

- Огенштейн подал иск или иск, связанный с шитьем.

Морitz Авгенштейн из RSC Кемптен вновь продемонстрировал своё мастерство в масс-стартовых дисциплинах, завоевав три титула на немецких чемпионатах по трековому велоспорту, как и в прошлом году. В воскресенье Авгенштейн доминировал в гонке по очкам, оставив позади Роджера Клюге (24 очка/rad-net Оссвальд) и Макса-Дavid Бризе (18/P & S Metalltechnik Benotti).

"Я всегда мечтал принять участие в крупном чемпионате под эгидой BDR, - признался Авгенштейн, который работает полный рабочий день механиком по процессам в Пфорцхайме. - Как спортсмен, не входящий в кader, мне пришлось преодолеть немало трудностей, но за кулисами происходило движение".

Его победы в скретче и мадисоне, а также бронза в гонке с выбыванием сделали его самым титулованным спортсменом чемпионата.

В женском спринте Клара Шнайдер из Track Team Brandenburg завоевала свой первый титул, победив в финале Аллесу-Катриону Прёпстер (Bahnteam Rheinland-Pfalz) со счетом 2:0. Победа Шнайдер закрепила за ней статус восходящей звезды. "Я очень рада надеть чемпионскую майку на следующий год. В конце концов, не важно, кто присутствовал", - сказала бывшая чемпионка мира среди юниоров. Отметим, что в соревнованиях не приняли участие олимпийская стартерша Паулина Грабош, Эмма Хинце и Леа Фридрих (все из TTB). Лара-Сophie Ягер (Turbine Erfurt) заняла третье место.

В женском мадисоне Пиа Груневальд и Ханна Допьянс (обе из LKT Team) завоевали титул, набрав 30 очков. Это была третья золотая медаль Груневальд в Берлине, что делает её самым титулованным спортсменом чемпионата. В мужском кейрине Хенрик Хакманн (Bahnteam Rheinland-Pfalz) лидировал с самого начала и одержал победу.

К достижениям Морitza Авгенштейна добавилась победа в командной гонке преследования на немецких чемпионатах по трековому велоспорту, что позволило ему совершить "-grand slam" титулов. В знак признания своих впечатляющих выступлений немецкая федерация велоспорта (BDR) объявила, что Авгенштейн будет включен в национальный кader.

Во время церемонии награждения Морitz Авгенштейн получил дополнительную награду - награду за честную игру за свой спортивный характер на протяжении всего турнира, что свидетельствует об его исключительном характере tanto на, как и off треке.

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