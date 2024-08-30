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Офицер министерства по Мпоксу говорит: "Вы находитесь в благоприятном положении".

Распространение более опасной разновидности вируса оспы обезьян пытается стремительно охватить Африку. Однако, риск на территории Нижней Саксонии в настоящий момент по-прежнему минимален, и мы готовы ответить на любыевозможные кризисы.

 and  Carmen Simpson
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- Офицер министерства по Мпоксу говорит: "Вы находитесь в благоприятном положении".

Нижняя Саксония находится в режиме повышенной готовности из-за возможного первого случая оспы обезьян, как заявил министр здравоохранения Андреас Филиппи. "Мы хорошо подготовлены", - сказал Филиппи немецкому агентству печати в Ганновере. Больницы региона всегда готовы принимать инфекционных больных. На данный момент министр не видит серьезной угрозы, но предупредил об опасности недооценивать вирус.

Оспа обезьян, первоначально известная как натуральная оспа, постоянно мониторится в Нижней Саксонии. Филиппи прокомментировал: "У нас есть одна из лучших лабораторий в стране в нашем Государственном управлении здравоохранения". Эта лаборатория позволяет проводить точные и подробные диагностические тесты.

В настоящее время актуальным вопросом является повышение осведомленности населения. Кроме того, Филиппи подчеркнул необходимость быстрой поставки вакцин в Африку. "Мы должны немедленно проверить наши запасы и выпустить как можно больше вакцин", - сказал он. Этот процесс должен быть свободным от бюрократии и бесплатным. Недавно правительство Германии объявило о плане пожертвовать 100 000 доз вакцины пострадавшим странам. Эти вакцины будут из запасов военной медицины.

Также сообщалось о случаях оспы обезьян в Швеции и Таиланде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) две недели назад подняла свой самый высокий уровень тревоги из-за продолжающихся вспышек оспы обезьян в Африке и потенциально более опасной клады Ib. Демократическая Республика Конго сильно пострадала, с более чем 18 000 подозрительными случаями и 575 зарегистрированными смертями, сообщает ВОЗ.

Кроме того, более 200 подтвержденных случаев нового варианта Ib зарегистрировано в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. За пределами Африки случаи Ib были зарегистрированы у людей в Швеции и Таиланде, которые ранее посещали Африку.

Оспа обезьян связана с первоначальным вирусом натуральной оспы и в основном передается через тесный физический контакт. Она вызывает кожную сыпь, лихорадку и боль во всем теле. На данный момент в Германии не было смертельных случаев от оспы обезьян. Вакцины, защищающие от натуральной оспы, также защищают от оспы обезьян, снижая вероятность вспышки и облегчая течение заболевания. На данный момент немецкая вакцинальная комиссия Stiko рекомендует эти вакцины только для определенных групп высокого риска.

В свете сообщений о случаях оспы обезьян в Швеции и Таиланде министр здравоохранения Андреас Филиппи подчеркнул важность быстрой проверки запасов вакцин в Германии и выпуска как можно большего количества доз без бюрократических задержек и бесплатно в пострадавшие страны. Осознавая потенциальную угрозу, Филиппи призвал к осторожности, сказав: "Мы не можем позволить себе недооценивать другие вирусные угрозы, которые циркулируют в мире".

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