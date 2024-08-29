- Официальные лица образования сталкиваются с различными препятствиями в учебных заведениях

Министр образования Нижней Саксонии от партии "Зелёные" Юлия Вильгельмина Гамбург признает ряд трудностей в образовательных учреждениях штата, столкнувшегося с нехваткой педагогов и растущим числом учеников. "Ситуация очень сложная", - заявила она в земельном парламенте. "В этом году в наши школы поступило более 19 000 новых детей". Эта ситуация осложняется меняющейся демографией учащихся, быстрыми социальными и технологическими изменениями, растущими проблемами психического здоровья среди молодёжи и "очевидной нехваткой квалифицированных учителей".

Эти вызовы не могут быть решены в краткосрочной перспективе, признала Гамбург. Тем не менее, штат упорно работает над их решением. "Мы действуем и на нас можно положиться", - заверила она.

Один из способов борьбы с нехваткой учителей - повышение зарплат. Значительное число учителей перейдет в более высокую оплачиваемую категорию, что приведет к увеличению зарплаты примерно для 35 500 учителей, согласно Министерству образования. В Нижней Саксонии работает более 71 000 учителей в обычных школах, и в настоящее время создается 2 460 новых вакансий.

"Отмена уроков стала нормой"

Даже оппозиция признает серьезные вызовы. "Мы сталкиваемся со многими вопросами и проблемами", - сказал политик ХДС по образованию Кристиан Фюхнер. Он особенно критиковал ситуацию с обеспечением учителями. "К сожалению, отмена уроков стала нормой в наших школах", - подчеркнул Фюхнер.

Он предложил упростить процедуру признания учителей из других штатов или зарубежных стран. Кроме того, он предложил предоставить школам больше автономии, например, над их бюджетами. "Нам нужно пересмотреть подготовку учителей", - сказал Фюхнер. Нужно ввести цифровые программы поддержки самостоятельного обучения и минимизировать бюрократию в школах.

Учебный год для более чем 840 000 учащихся в Нижней Саксонии начался примерно три недели назад.

Хотя министр Гамбург усердно работает над заполнением вакансий учителей новыми позициями и повышением зарплаты для 35 500 учителей, оппозиция, возглавляемая Кристианом Фюхнером, утверждает, что текущая ситуация с обеспечением учителями по-прежнему проблемная. "Отмена уроков стала нормой", - сокрушался Фюхнер, предлагая решения, такие как упрощение процедуры признания учителей из других штатов или стран и предоставление школам большей бюджетной автономии.

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