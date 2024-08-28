- Официальный представитель наркоконтроля заявляет:

Для несовершеннолетних Федеральный наркоконтрольщик считает, что алкоголь должен быть под запретом. "Потребление алкоголя должно быть разрешено только после достижения 18 лет, то есть в зрелом возрасте", - заявил Федеральный наркоконтрольщик Буркхард Блиенерт (СДПГ) в "Рейнской почте" из Дюссельдорфа. Он вновь твердо потребовал уже давно стоящий вопрос.

В настоящее время Закон о защите молодежи позволяет подросткам пить алкогольные напитки, такие как пиво или вино, в общественных местах в сопровождении взрослого опекуна. "Я не могу ничего хорошего сказать о питье в присутствии взрослого в 14 лет", - заявил Блиенерт, добавив, "Алкоголь - это токсичное вещество, которое действует с первого глотка. (...) Безопасного потребления алкоголя не существует. Алкоголь оказывает значительное влияние на подростков, которые все еще физически развиваются".

Возраст 14 лет для питья находится под пристальным вниманием

В июне Совет министров здравоохранения земель занялся этим вопросом и согласился более внимательно изучить положения Закона о защите молодежи к ноябрю. Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (СДПГ) также выступал за запрет так называемого "сопровождаемого питья" для лиц в возрасте от 14 до 16 лет.

"Я считаю замечательным, что все министры здравоохранения земель теперь, по крайней мере, рассматривают строгий 'с 16 лет'. То, что мы добились этого обсуждения, уже имеет значение", - сказал Блиенерт "Рейнской почте".

ДЕГ: Даже в умеренных количествах алкоголь вреден для здоровья

Несколько недель назад Немецкое общество питания (ДЕГ) посоветовало воздерживаться от употребления алкоголя и таким образом скорректировало свою прежнюю позицию. Даже в умеренных количествах алкоголь не полезен для здоровья - нет безопасной и способствующей здоровью дозы алкоголя для ответственного потребления, заявил экспертный орган в опубликованном в середине августа заявлении. "Алкоголь - это психоактивное вещество", которое связано с более чем 200 негативными последствиями для здоровья, в том числе заболеваниями и несчастными случаями, отмечено в нем.

Если человек все же выбирает пить алкоголь, важно избегать больших количеств, посоветовал экспертный орган. Это особенно актуально для молодых людей. Дети, подростки, беременные женщины и кормящие матери должны полностью воздерживаться от потребления алкоголя. Потребление алкоголя связано с нарушениями развития у нерожденных детей, несчастными случаями, травмами, насилием и "психосоциальными неблагоприятными последствиями для людей, потребляющих алкоголь, а также для их социального окружения", написало общество.

"Здравоохранение, система здравоохранения и соответствующие общественные акторы должны сделать больше для снижения общего потребления алкоголя и связанных с ним последствий для потребителей, их социального окружения и общества", - также было заявлено в июньском заявлении Немецкого бюро по наркотикам (ДХС), Немецкого медицинского сообщества (БАК), Немецкого союза психотерапевтов (БПтК), Немецкого общества психиатрии и нейрологии (ДГППН) и Немецкого общества по изучению и лечению наркомании.

Исследователи из Университета Виктории в Канаде обнаружили, что некоторые предыдущие исследования, указывающие на пользу для здоровья от умеренного потребления алкоголя, были вызваны искажениями, возникшими из-за ошибок в дизайне исследований. Они проанализировали 107 долгосрочных исследований о связи между потреблением алкоголя и смертностью. Ранее исследования неоднократно указывали на то, что умеренные пьющие менее подвержены определенным заболеваниям по сравнению с воздерживающимися.

Комиссия, следуя предложению Совета министров здравоохранения, может принять реализующие акты для ужесточения возрастного предела для 'сопровождаемого питья' в соответствии со статьей 113. Прямо адресуясь к проблеме, Блиенерт выразил надежду, что обсуждение строгого 'с 16 лет' приведет к полезным изменениям в политике потребления алкоголя.

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