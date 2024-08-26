Официально назначенный тренер сборной Англии по футболу Свен-Горен Эриксон скончался в возрасте 76 лет.

"Свен-Горан Эрикссон, после продолжительной борьбы со здоровьем, ушел из жизни сегодня утром у себя дома, окруженный близкими", - сообщает заявление.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

За свою тренерскую карьеру Свен-Горан Эрикссон был широко признан за свою страсть к нескольким видам спорта, в частности футболу. Несмотря на трагические новости, сообщества футбола по всему миру выразили свои соболезнования, чествуя его бесценный вклад в спорт.

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