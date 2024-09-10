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ОЭСР отмечает рост числа молодых людей, не имеющих высшего образования или профессионального диплома

 and  Max Becker
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В четырех промышленных гигантах число людей без среднего образования или профессиональной...
В четырех промышленных гигантах число людей без среднего образования или профессиональной сертификации увеличилось, включая Германию.

ОЭСР отмечает рост числа молодых людей, не имеющих высшего образования или профессионального диплома

Согласно недавним исследованиям, примерно один из шести молодых людей в Германии не получил аттестат о среднем образовании или не завершил профессиональное обучение. Эта статистика растет, вызывая обеспокоенность организаций, таких как Союз немецких ремесел. Согласно докладу ОЭСР "Образование в цифрах", этот показатель среди лиц в возрасте 25-34 лет вырос с 13% в 2016 году до 16% в 2023 году. Германия является одной из немногих индустриализированных стран, где этот показатель растет, превышая средний показатель ОЭСР в 14%.

Несмотря на значительные инвестиции в образование, число молодых людей без среднего образования второго уровня остается значительным, согласно ОЭСР. Между 2015 и 2021 годом расходы на начальное и среднее образование в Германии как процент от ВВП выросли на 8%, в отличие от среднего роста в 1% во всем ОЭСР.

Экономический сектор выражает обеспокоенность, и Центральный союз немецких ремесел (ZDH) выступает за преобразование образования. По словам президента ZDH Йорга Dittrich, опрос ZDH показывает, что около 75% компаний столкнулись с увеличением пробелов в знаниях среди своих учеников, что все больше осложняет положение этих компаний.

Раннее детское образование - ключ к успеху

Хотя женщины, как правило, добиваются лучших образовательных результатов, чем мужчины, ситуация меняется на рынке труда. Среди лиц в возрасте 25-34 лет уровень занятости женщин ниже, чем у мужчин. Более конкретно, только 49% молодых женщин без среднего образования второго уровня в Германии трудоустроены, в то время как 74% молодых мужчин.

Исследования показывают, что раннее детское образование может помочь минимизировать развивающиеся различия, которые отрицательно влияют на некоторых детей в начале обучения в школе. В большинстве стран ОЭСР дети участвуют в раннем детском образовании в последний год перед поступлением в начальную школу. В Германии это относится к 96% детей этого возраста, что соответствует среднему показателю ОЭСР.

Несмотря на высокий уровень участия в раннем детском образовании в Германии, проблема молодых людей без среднего образования второго уровня остается актуальной. Эта группа, как мужчин, так и женщин, сталкивается с трудностями при поиске работы, и только 49% молодых женщин и 74% молодых мужчин без такого образования трудоустроены. Это требует сосредоточения на улучшении образования и устранении пробелов в знаниях для более справедливого рынка труда.

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