ОЭСР отмечает рост числа молодых людей, не имеющих высшего образования или профессионального диплома

Согласно недавним исследованиям, примерно один из шести молодых людей в Германии не получил аттестат о среднем образовании или не завершил профессиональное обучение. Эта статистика растет, вызывая обеспокоенность организаций, таких как Союз немецких ремесел. Согласно докладу ОЭСР "Образование в цифрах", этот показатель среди лиц в возрасте 25-34 лет вырос с 13% в 2016 году до 16% в 2023 году. Германия является одной из немногих индустриализированных стран, где этот показатель растет, превышая средний показатель ОЭСР в 14%.

Несмотря на значительные инвестиции в образование, число молодых людей без среднего образования второго уровня остается значительным, согласно ОЭСР. Между 2015 и 2021 годом расходы на начальное и среднее образование в Германии как процент от ВВП выросли на 8%, в отличие от среднего роста в 1% во всем ОЭСР.

Экономический сектор выражает обеспокоенность, и Центральный союз немецких ремесел (ZDH) выступает за преобразование образования. По словам президента ZDH Йорга Dittrich, опрос ZDH показывает, что около 75% компаний столкнулись с увеличением пробелов в знаниях среди своих учеников, что все больше осложняет положение этих компаний.

Раннее детское образование - ключ к успеху

Хотя женщины, как правило, добиваются лучших образовательных результатов, чем мужчины, ситуация меняется на рынке труда. Среди лиц в возрасте 25-34 лет уровень занятости женщин ниже, чем у мужчин. Более конкретно, только 49% молодых женщин без среднего образования второго уровня в Германии трудоустроены, в то время как 74% молодых мужчин.

Исследования показывают, что раннее детское образование может помочь минимизировать развивающиеся различия, которые отрицательно влияют на некоторых детей в начале обучения в школе. В большинстве стран ОЭСР дети участвуют в раннем детском образовании в последний год перед поступлением в начальную школу. В Германии это относится к 96% детей этого возраста, что соответствует среднему показателю ОЭСР.

Несмотря на высокий уровень участия в раннем детском образовании в Германии, проблема молодых людей без среднего образования второго уровня остается актуальной. Эта группа, как мужчин, так и женщин, сталкивается с трудностями при поиске работы, и только 49% молодых женщин и 74% молодых мужчин без такого образования трудоустроены. Это требует сосредоточения на улучшении образования и устранении пробелов в знаниях для более справедливого рынка труда.

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