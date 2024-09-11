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Одобрение на спасательную операцию Meyer Werft

Действие, утвержденное административными органами

 and  Michael Bootcampf
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Убедитесь, что финансирование различных судостроительных проектов получено к 15 сентября.
Убедитесь, что финансирование различных судостроительных проектов получено к 15 сентября.

Одобрение на спасательную операцию Meyer Werft

Фиат 17 000 рабочих мест на верфи Мейер в подвешенном состоянии, так как компании требуется значительное финансовое вливание, чтобы избежать банкротства. К счастью, это вливание было одобрено. Однако пандемия COVID-19 и война в Украине не являются единственными причинами кризиса, в котором оказалась верфь Мейер.

Бюджетный комитет немецкого Бундестага дал зеленый свет спасению верфи Мейер. Как сообщают источники Рейтер, соответствующий вопрос был утвержден.

Правительство Германии и земля Нижняя Саксония стремятся спасти находящуюся в трудном положении компанию из Папенбурга от краха путем национализации. Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем недавно подчеркнула свою приверженность сохранению многочисленных рабочих мест в экономически уязвимом регионе Эмсланд. Всего около 17 000 рабочих мест напрямую или косвенно зависят от судостроительной верфи.

В среду бюджетный комитет земельного парламента Нижней Саксонии в Ганновере также рассмотрит план спасения, в который входят 400 миллионов евро в виде акционерного капитала и около двух миллиардов евро в виде гарантий. После получения парламентского одобрения необходимо уточнить детали, прежде чем будет достигнуто окончательное соглашение в ближайшее время.

Теперь правительство федеральной земли и земля Нижняя Саксония планируют приобрести приблизительно 80,7% верфи Мейер за 400 миллионов евро, что включает в себя около двух миллиардов евро в виде кредитных гарантий. В среду бюджетный комитет земельного парламента Нижней Саксонии в Ганновере обсудит помощь верфи Мейер. Как сообщает немецкое федеральное министерство экономики, для этой государственной поддержки не потребуется одобрение ЕС.

Верфи Мейер необходимо собрать почти 2,8 миллиарда евро к концу 2027 года для финансирования строительства новых судов. Сроки для заключения соглашений истекают 15 сентября. Корень кризиса не в отсутствии заказов, а в договорах на строительство новых судов, заключенных до пандемии COVID-19, которые не учитывают резко возросшие затраты на энергию и сырье. Кроме того, 80% стоимости строительства обычно оплачивается при поставке судна, поэтому судостроительная верфь должна финансировать строительство за счет кредитов.

Одобренная финансовая помощь от правительства Германии и Нижней Саксонии поможет верфи Мейер избежать банкротства и сохранить рабочие места, гарантируя стабильность 17 000 рабочих мест. После одобрения бюджетного комитета Бундестага бюджетный комитет земельного парламента Нижней Саксонии также рассмотрит план спасения в среду.

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